01.02.2026, 12:42 Uhr

Ford Pickup
© Bild von Cristhian Adame auf Pixabay
Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Ford und Xiaomi sorgen für Bewegung im globalen Markt für Elektroautos. Während politische Spannungen und Zölle den Zugang zum US-Markt erschweren, zeigen die Gespräche, wie groß der strategische Druck auf etablierte und neue Hersteller geworden ist. Gleichzeitig rückt Xiaomis rasanter Aufstieg im EV-Segment zunehmend in den Fokus internationaler Investoren.
Sondierungen ohne Ergebnis, aber mit Signalwirkung

Zwischen Ford Motor Co. und der chinesischen Xiaomi Corp. hat es Gespräche über ein mögliches Gemeinschaftsprojekt zur Herstellung von Elektrofahrzeugen in den USA gegeben. Diese Kontakte befanden sich in einem frühen Stadium und wurden von beiden Unternehmen öffentlich zurückgewiesen. Auch BYD Co. Ltd. stand demnach für Kooperationsgespräche mit Ford im Raum, äußerte sich dazu jedoch nicht. Ungeachtet der Dementis verdeutlichen die Berichte, dass westliche und chinesische Hersteller trotz politischer Spannungen strategische Optionen ausloten, um sich im globalen Wettbewerb zu positionieren.

Geopolitik bremst den Markteintritt in den USA

Die kolportierten Gespräche fallen in eine Phase zunehmender Handelskonflikte zwischen den USA und China. Besonders der Automobilsektor steht im Fokus, da chinesische Hersteller angesichts von Überkapazitäten und intensivem Wettbewerb im Heimatmarkt verstärkt nach Absatzmärkten im Ausland suchen. Der direkte Einstieg in den US-Markt gilt jedoch wegen Zöllen und politischer Widerstände als schwierig. In Europa hingegen haben chinesische Autobauer im Dezember einen Rekord erreicht und stellten fast jedes zehnte verkaufte Fahrzeug. Kanada wiederum erlaubte zuletzt die Einfuhr von 49.000 chinesischen Elektroautos zu einem Zollsatz von rund 6%, nachdem zuvor ein 100%-Aufschlag gegolten hatte. US-Präsident Donald Trump drohte daraufhin mit 100% Zöllen auf kanadische Exporte in die USA.

Xiaomis ehrgeizige Wachstumspläne im EV-Segment

Xiaomi Corp. baut parallel seine Elektroauto-Sparte konsequent aus. Der Konzern erhöhte sein Auslieferungsziel für 2026 auf 550,000 Einheiten, ein Plus von 34% gegenüber den 410,000 Fahrzeugen des Vorjahres. Firmengründer Lei Jun verkündete das Ziel in einem Livestream. Der Einstieg in die Elektromobilität erreichte im November die Gewinnzone, rund 18 Monate nach Marktstart des ersten Modells. Trotz dieses Meilensteins blieb die Aktie zuletzt unter Druck, da Investoren Sorgen über Überkapazitäten und schwache Nachfrage im chinesischen EV-Markt äußerten.

Technologie, Lob und neue Modelle als Expansionsbasis

Der Erfolg der Modelle SU7 und YU7 bildet die Grundlage für weitere Schritte. Xiaomi plant für 2026 bis zu vier neue Modelle und Modellpflegen, darunter einen Fünf- und einen Siebensitzer mit Extended-Range-Technologie. Der SU7 Ultra wurde von Ex-Managern der Branche als „crying loud warning sign“ für westliche Hersteller bezeichnet, während Tech-Kritiker Marques Brownlee die Software als „awesome“ lobte. Gleichzeitig investiert Xiaomi in eigene Halbleiter: Der im Mai vorgestellte Xring O1 Chip mit 3-Nanometer-Technologie soll mit Lösungen von Apple und Qualcomm konkurrieren. Diese Kombination aus Fahrzeugen, Software und Chips untermauert Xiaomis Ambitionen für eine globale Expansion ab 2027.

Bn-Redaktion/ts
