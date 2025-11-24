Forschungs-Fehlschlag

Novo Nordisk erleidet Rückschlag: Ozempic-Pille scheitert bei Alzheimer-Studie 24.11.2025, 16:56 Uhr

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk A/S hat einen schweren Rückschlag erlitten: Eine Pillenversion des Blockbuster-Medikaments Ozempic konnte das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit in Hochrisiko-Studien nicht verlangsamen. Obwohl der Konzern die Studien als langfristiges Glücksspiel betrachtet hatte, ließ die Nachricht die Aktie massiv einbrechen und fiel auf den tiefsten Stand seit Juli 2021.
Folgen für die Unternehmensbewertung
Obwohl Novo Nordisk die Studien als langfristiges Forschungsprojekt mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit betrachtet hatte, reagierte der Markt negativ: Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Juli 2021. Der Fehlschlag ist ein Dämpfer für die Strategie des neuen CEOs Mike Doustdar, der den Konzern neu aufstellen will. Die Aktie von Novo Nordisk hat im laufenden Jahr stark an Wert verloren.

Aktienanalyse

Herausforderung im Adipositas-Markt
Der Wirkstoff Semaglutid, der die Basis für die GLP-1-Blockbuster des Konzerns bildet, hat sich als wirksam bei Fettleibigkeit erwiesen. Die Studie sollte klären, ob es auch eine präventive oder therapeutische Wirkung gegen die häufigste Form der Demenz gibt. Die negativen Ergebnisse könnten den Abstand zum Rivalen Eli Lilly & Co. vergrößern, das in der Adipositas-Behandlung Marktanteile gewinnt. Analysten betonen, dass die Forschung weiterhin im vollen Umfang fortgesetzt werden muss, um in diesem zentralen Zukunftsmarkt zu bestehen.

Wissenschaftliche Einordnung
Wissenschaftler sehen die Ergebnisse nicht als gänzliche Überraschung. Die Forschung deutet darauf hin, dass die Behandlung fortgeschrittener Alzheimer-Pathologien mit dieser Wirkstoffklasse schwierig ist. Das Medikament zeigte zwar Verbesserungen bei einigen physiologischen Markern, die mit Alzheimer in Verbindung stehen, diese wirkten sich jedoch nicht in einer langsameren Verschlechterung der Krankheit aus.

Stimmung in der Community
Die Diskussion in der Börsennews-Community ist von einer starken Polarisierung der Erwartungen geprägt. Während optimistische Nutzer den jüngsten Kursverfall als einmalige Kaufchance werten, da Novo Nordisk fundamental stark sei, warnen kritische Stimmen vor dem hohen Bewertungsrisiko. Diese Analysten betonen, dass die Aktie nach den Höchstständen der Vergangenheit keine Garantie auf eine Rückkehr zum Spitzenkurs habe und ein Eingriff in eine abwärts gerichtete Kursbewegung sei. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
