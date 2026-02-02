Anzeige
Geht das Preisbeben bei Gold und Silber weiter?

02.02.2026, 08:57 Uhr

Geht das Preisbeben bei Gold und Silber weiter? Barrick, Newmont & Co. brechen ein – Wie weit geht das noch?
© bn Symbolbild
Am Freitag brach sich an den Edelmetallmärkten ein gewaltiger Abverkauf Bahn. Gold kam deutlich zurück. Silber, Platin und Palladium kollabierten regelrecht. Die Preisentwicklung glich einem Sturz ins Bodenlose. Erst zögerlich setzten Käufe ein, die den Schaden etwas begrenzten. Kann man bereits durchatmen? Ist das Schlimmste überstanden?
Der Start in die Handelswoche könnte die weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Sollte sich die Preisschwäche vom Freitag fortsetzen, könnte es für die Edelmetalle weiter kräftig nach unten gehen. So befindet sich beispielsweise die nächste belastbare Unterstützung für Gold im Preisbereich von 4.500 US-Dollar. Bei Silber sind es die 70 US-Dollar, die zu beachten sind.

Andererseits hatte der Freitagshandel Züge eines Ausverkaufs. Eine gewisse Panik war ebenfalls festzustellen. Die Voraussetzungen für eine potenzielle Marktbereinigung sind somit durchaus gegeben. Insofern ist auch eine kräftige Erholung als mögliche Reaktion zu Wochenbeginn nicht zu auszuschließen.

Kurzum. Gold und Silber sind ohne Zweifel angezählt. Das volatile Auf und Ab könnte das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen weiter bestimmen. Die Ausbildung tragfähiger Korrekturböden hat aus charttechnischer Sicht für beide Edelmetalle nun Priorität. In den nächsten Handelstagen stehen in den USA zahlreiche relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So wird am heutigen Montag im weiteren Tagesverlauf der wichtige ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Am Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht für Januar auf der Agenda.

Das Preisbeben bei den Edelmetallen wirkte sich auf die Aktien der Produzenten aus. Auch die Aktie des  US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp. – seines Zeichens weltgrößter Goldförderer – musste Federn lassen.

Aktienchart

Newmont Corp. – Aktie wankt bedenklich

Der obere Chart zeigt die tiefe Kerbe, die in die Kursentwicklung der Newmont-Aktie (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) geschlagen wurde.

Aus charttechnischer Sicht ist aber noch nicht sonderlich viel passiert. Trotz des knackigen Rücksetzers ist die zentrale Unterstützungszone 106 US-Dollar / 98,5 US-Dollar noch intakt. Die Aktie ging am Freitag mit knapp 112 US-Dollar aus dem Handel. Ein Test der Zone steht unmittelbar bevor. Sollte es unter die 98,5 US-Dollar gehen, könnte es für Newmont prekär werden. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 80 US-Dollar gerechnet werden. Um die Wucht des Abverkaufs zu brechen, bedarf es einer kräftigen Gegenreaktion.

Bn-Redaktion/mt
