Geht dem Dax nun doch die Puste aus

RWE – Aktie lässt nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele 07.10.2025, 14:55 Uhr

Geht dem Dax nun doch die Puste aus: RWE – Aktie lässt nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele
© Foto von Wim van 't Einde auf Unsplash (Symbolbild)
Der Dax kommt in dieser Handelswoche nicht so recht vom Fleck. Er notiert zwar noch immer komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten, wirkt jedoch zunehmend kraftloser. Die aktuelle Gemengelage belastet den Index. Vor allem der anhaltende Shutdown der US-Bundesbehörden sorgt zunehmend für Unbehagen. Ein Ende des Shutdowns ist noch nicht abzusehen. Je länger dieser andauert, desto größer werden die daraus resultierenden Risiken. Für Unbehagen sorgen auch die politischen Turbulenzen in Frankreich. Der gestrige Rücktritt des französischen Premierministers Lecornu war ein politischer Paukenschlag und zugleich ein Offenbarungseid.
Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Dem Dax muss es gelingen, sich weiterhin oberhalb von 24.000 Punkten zu halten. Ein Rücksetzer unter die Marke von 24.000 Punkten würde den Index in Bedrängnis bringen. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Neue Rekorde müssen her, um frisches Momentum zu kreieren.

Momentum kreiert in diesen Tagen bereits die RWE-Aktie. Der Versorgertitel lässt aktuell nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele zeichnen sich ab.

RWE  - Aktie lässt nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele

Die letzte Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) überschrieben wir am 30. September an dieser Stelle mit „Das könnte spektakulär werden“. Damals erreichte die Aktie den markanten Widerstand von 38 Euro und machte sich zum Sprung bereit.

Aktienchart RWE

Die Aktie nutzte in der Folgezeit das Momentum und die Gunst der Stunde, knackte die 38 Euro und bahnte sich so den Weg in Richtung 40 Euro. Die 40 Euro haben unter charttechnischen Aspekten eine ähnlich hohe Relevanz als Widerstand. Nun gilt es! Kann die RWE-Aktie noch einen draufsetzen und die 40 Euro überwinden? Die Chancen hierfür stehen so schlecht nicht. In den letzten Tagen und Wochen baute sich bereits ein ansprechendes Momentum auf. Der Vorstoß über die 38 Euro löste ein starkes Kaufsignal aus. Zudem scheinen in der aktuellen Phase defensive Aktien in den Fokus der Marktakteure zu rücken. Von dieser Entwicklung könnte die RWE-Aktie nachhaltig profitieren. Der obere 3-Jahres-Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Ein Ausbruch über die 40 Euro könnte die Aktie bis in den Kursbereich von 43 Euro führen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen idealerweise auf 38 Euro begrenzt bleiben.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
