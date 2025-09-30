Anzeige
Gerät der Dax nun ins Wanken?

RWE – Das könnte spektakulär werden 30.09.2025, 10:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gerät der Dax nun ins Wanken? RWE – Das könnte spektakulär werden
© Symbolbild
Der Dax lässt es im frühen Dienstagshandel ruhig angehen. Die „Bullen“ wagen sich nicht aus der Deckung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 37,57 EUR -0,53 % Tradegate

In Anbetracht der aktuellen Gemengelage ist das sicherlich auch nicht verwunderlich. Der Haushaltsstreit in den USA kocht hoch. Letzte verzweifelte Verhandlungsversuche sollen doch noch eine Einigung bringen und den drohenden Shutdown verhindern. Allzu große Hoffnungen sollte man sich angesichts der verfahrenen Situation wohl aber nicht machen.

An den Aktienmärkten schwindet die Kaufstimmung. Stattdessen nimmt die Nervosität zu. Der Goldpreis entwickelt sich prächtig und setzt seine beeindruckende Rekordjagd fort. Die Suche nach sicheren Häfen ist in vollem Gange.

Der heutige Monatsausklang hält noch eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten bereit. Im weiteren Tagesverlauf stehen insbesondere in den USA noch wichtige Daten zur Veröffentlichung an. So erwarten die Marktakteure nicht zuletzt frische Daten zum Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board). Doch auch der Chicagoer Einkaufsmanagerindex für September dürfte einigermaßen Aufmerksamkeit erfahren.

An der charttechnischen Ausgangslage hat sich für den Dax hingegen nichts geändert. Der Dax muss über die 24.000 Punkte, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. Stattdessen sollten Rücksetzer unter die 23.300 Punkte tunlichst ausbleiben.

RWE  - Das könnte spektakulär werden 

Die letzte Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) überschrieben wir am 19. September an dieser Stelle noch mit „Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt brennt der Baum“. Damals scheiterte ein erster Erholungsversuch der Aktie am Widerstand von 36 Euro.

Von diesem Rückschlag erholte sich die Aktie jedoch vergleichsweise schnell. Die RWE-Aktie drehte nach oben ab und überwand im nächsten Anlauf die 36 Euro. Die Tür in Richtung Juli-Hoch nahe der Marke von 38 Euro öffnete sich. Zur Stunde setzt RWE diesen Widerstand unter Druck. Sollte der Ausbruch gelingen, dürfte einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 40 Euro und darüber hinausgehend nicht sonderlich viel im Wege stehen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 36 Euro begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 34 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihre Einschätzung „buy“ für RWE. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 42 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
