Gerät die Aktie nun ins Wanken?

TUI scheitert an zentralen Widerstand und dreht nach unten ab 29.01.2026, 10:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gerät die Aktie nun ins Wanken? TUI scheitert an zentralen Widerstand und dreht nach unten ab
© TUI / One of TUI's new Boeing 737 MAX 8, delivered 2018.
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns scheiterte zuletzt einmal mehr an dem zentralen Widerstandsbereich. Der erhoffte Vorstoß in Richtung 10 Euro lässt weiter auf sich warten. Der kurzzeitig von der Geopolitik ausgelöste Schwächeanfall schien zunächst überstanden, doch die Erholung verpuffte wieder.
TUI 8,917 EUR -0,28 % Lang & Schwarz

Die TUI-Aktie drehte erneut nach unten ab. Mit dem Rücksetzer unter die 9 Euro wurde das erste charttechnische Porzellan zerschlagen. Das daraus resultierende Verkaufssignal – sofern es nicht rasch neutralisiert werden sollte – könnte sich rasch als potenzieller Belastungsfaktor für die nächsten Wochen entwickeln. Eine Bestandsaufnahme. 

TUI – Aktie setzt zentralen Widerstand unter Druck

Unsere letzte Kommentierung zur TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) überschrieben wir am 19. Januar an dieser Stelle mit „Aktie setzt zentralen Widerstand unter Druck“. Die Aktie scheiterte jedoch mit dem Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 9,35 Euro / 9,5 Euro aufzubrechen. Daraufhin setzten zunächst Gewinnmitnahmen ein, die vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen (Stichwort Grönland) zwischenzeitlich beachtliche Vehemenz entwickelten. So drohte kurzzeitig ein Rutsch unter die wichtige Marke von 8,5 Euro. Ein solcher konnte jedoch noch einmal abgewendet werden. Die anschließende Erholung vermochte es jedoch auch nicht, den Widerstandsbereich 9,35 Euro / 9,5 Euro zu durchbrechen. Die Aktie scheiterte. Der Widerstandsbereich erhöhte seine Relevanz. Erneut musste sich die TUI-Aktie zurückziehen.

TUI Aktienchart

Einmal mehr steht der Unterstützungsbereich um 9 Euro unter Druck. Aktuell droht ein Rücksetzer. Zur Stunde taucht die Aktie bereits unter die 9 Euro ab. Damit rücken nun abermals die 8,5 Euro in den Fokus. Sollte es darunter gehen, würde mit dem Kursbereich von 8 Euro gleich die nächste relevante Unterstützung aktuell werden. Knapp darunter verläuft die 200-Tage-Linie, was den Kurs zusätzlich absichern sollte.  

Zusammengefasst

Der Widerstandsbereich 9,35 Euro / 9,5 Euro hat seine Relevanz unterstrichen. Die Aufgabenstellung ist dennoch unverändert – die TUI-Aktie muss durch diesen Widerstandsbereich um frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst eng begrenzt bleiben. Ein deutlicher Bruch der 8 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die TUI-Aktie. Das Kursziel beließen sie bei 12 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 7,90 Euro für die Aktie.

Bn-Redaktion/mt
