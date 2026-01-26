Gewaltiger Ausbruch bei Gold und Silber: Bei dieser Gold-Silberaktie knallt es gewaltig!

Gold über 5.000-USD-Marke:
Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Gewaltiger Ausbruch bei Gold und Silber

© Foto von Scottsdale Mint auf Unsplash
Was ist das für ein Wochenauftakt im Edelmetallsektor?! Gold überspringt die Marke von 5.000 US-Dollar. Silber knackte bereits am Freitag die 100 US-Dollar und lässt auch zu Wochenbeginn nichts anbrennen und setzt die furiose Preisrallye fort.
Hecla Mining 28,56 EUR +5,60 % L&S Exchange
Silber 111,15 USD +7,61 % Lang & Schwarz

Mit Nachdruck klopft Silber am Preisbereich von 110 US-Dollar an. Beide Edelmetalle eskalieren förmlich. Die letzten Widerstände – vor allem psychologischer Natur – scheinen überwunden. Insofern könnte es noch länger heißen – Volle Kraft voraus!

Die gewaltigen Aufwärtsbewegungen von Gold und Silber treiben unablässig die Aktienkurse der Edelmetallproduzenten an. So verzeichneten einige Produzentenaktien in den letzten Monaten exorbitante Kurssteigerungen. Zu Recht ist dabei auf die mittlerweile extrem überkaufte technische Lage hinzuweisen. Trotz erheblichen Korrekturbedarfs zeigen die Kursverläufe bislang keine Anzeichen von Schwäche. Das gilt auch für die Aktie des US-amerikanischen Gold-Silberproduzenten Hecla Mining. 

Hecla Mining – Bei dieser Produzentenaktie knallt es gewaltig

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) überschrieben wir an dieser Stelle am 01. Januar mit „Ist diese Produzentenaktie bereits wieder ein Kauf?“.

Hecla Mining Aktienchart

Nach der Ausbildung eines frischen 52-Wochen-Hochs im Bereich von 21,2 US-Dollar stand Hecla Mining kurzzeitig etwas unter Druck. Doch dramatisch wurde es nicht. Ganz im Gegenteil, die kurze Verschnaufpause diente als Basis für die nächste Kursrallye der Aktie. Der Aktienkurs ist völlig entfesselt. Zuletzt überwand Hecla Mining den Kursbereich von 30 US-Dollar und nimmt aktuell bereits die 35 US-Dollar in den Fokus. 

Hecla Mining veröffentlicht kürzlich die Produktionsergebnisse für das Jahr 2025. Das Unternehmen gab die Silberproduktion mit 17 Mio. Unzen an und die Goldproduktion mit 150.509 Unzen. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Silberproduktion in einer Spanne von 15,1 Mio. Unzen bis 16,5 Mio. Unzen und eine Goldproduktion in einer Spanne von 134.000 Unzen bis 146.000 Unzen. 

Zusammengefasst

Außer der Edelmetallrallye erwies sich die fundamentale Stärke des Unternehmens als maßgeblicher Kurstreiber für die Aktie. Der nächste Quartalsbericht wird das exponierte Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand stellen. Dass die Aktie stark überkauft ist, verdeutlicht nicht zuletzt der exorbitante Abstand des Aktienkurses von seiner 200-Tage-Linie. Mit Gewinnmitnahmen muss jederzeit gerechnet werden. Diese sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momenum nicht zu gefährden. Doch bis dahin gilt: Die Hausse nährt die Hausse!

Bn-Redaktion/mt
