Gewerkschaft fordert Opfer von Aktionaeren in Krisenzeit: Dividende unter Beschuss: IG Metall attackiert Autobranche

Dividende unter Beschuss: IG Metall attackiert Autobranche 15.08.2025, 14:36 Uhr

© Symbolbild von Pixabay
Die IG Metall fordert einen radikalen Kurswechsel bei der Mittelverwendung in deutschen Autokonzernen. Aktionaere sollen Dividendenkuerzungen hinnehmen, um Zukunftsinvestitionen zu sichern.
Autokrise spitzt sich zu – Gewerkschaft greift durch

Die anhaltende Absatzflaute und steigende Transformationskosten setzen die deutsche Automobilindustrie massiv unter Druck. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sieht in dieser Situation nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Anteilseigner in der Verantwortung. Ihre klare Forderung: Die Konzerne sollen ihre Dividendenzahlungen deutlich reduzieren, um finanzielle Spielraeume fuer strategische Investitionen zu schaffen. Damit rueckt sie insbesondere Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW in den Fokus – Unternehmen, die trotz Rueckgängen bei Absatz und Gewinn zuletzt weiterhin hohe Ausschüttungen an ihre Aktionaere vornahmen.

Signalwirkung auf den Kapitalmarkt?

Benners Vorstoss ist mehr als ein gewerkschaftliches Pladoyer – er koennte zum Testfall fuer die Balance zwischen Aktionaersinteressen und langfristiger Unternehmensstabilitaet werden. Denn sinkende Ausschüttungen duerften institutionelle Investoren aufhorchen lassen und damit potenziell auch die Bewertung der Autoaktien beeinflussen. In einem Marktumfeld, das zunehmend von Unsicherheit und Transformationszwang gepraegt ist, koennte die Dividendenpolitik zu einem strategischen Hebel werden.

Falsche Prioritaeten oder notwendiger Kurswechsel?

Waerend Grossaktionaere auf kontinuierliche Ausschüttungen setzen, warnt die IG Metall vor einem Festhalten an traditionellen Profitinteressen auf Kosten der Wettbewerbsfaehigkeit. Die Transformation zur Elektromobilitaet, die Digitalisierung der Produktion und der Druck internationaler Konkurrenten erfordern nach Ansicht der Gewerkschaft massive Investitionen – nicht nur Lippenbekenntnisse.

Wie reagieren BMW, VW und Mercedes?

Eine offizielle Reaktion der betroffenen Konzerne steht derzeit noch aus. Klar ist jedoch: Die Forderung der IG Metall trifft einen empfindlichen Nerv im Spannungsfeld zwischen Sozialverantwortung, Kapitalinteressen und strukturellem Wandel.

Kommt jetzt die Wende in der Dividendenpolitik?

Ob die Konzerne dem gewerkschaftlichen Druck nachgeben oder an ihrer Dividendenstrategie festhalten, duerfte in den kommenden Monaten zu einem zentralen Thema in den Hauptversammlungen werden. Die Frage bleibt: Wird die Krise zum Katalysator fuer ein neues Verstaendnis von Unternehmensverantwortung?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
