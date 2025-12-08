Gold im Bann der Fed

08.12.2025, 12:21 Uhr

Gold im Bann der Fed: Stehen Barrick, Newmont & Co. vor gewaltigem Jahresendspurt?
© Foto von Sergei Starostin auf Pexels
Mit knapp 4.200 US-Dollar notiert der Goldpreis auf einem komfortablen Niveau. Im Goldsektor (und nicht nur dort) wartet man gespannt auf die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (10. Dezember). Wird die US-Notenbank der Erwartungshaltung des Marktes gerecht und senkt die Leitzinsen auf ihrer letzten Sitzung des Jahres um 25 Basispunkte?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 77,31 EUR +0,29 % Baader Bank
Gold 4.211,38 USD +0,32 % L&S Exchange

In den letzten Wochen gab es bezüglich des Notenbanktermins eine gewisse Unsicherheit, ob die Fed die Zinsen tatsächlich senken würde. Zuletzt manifestierte sich jedoch die Erwartung, dass es zu einer Zinssenkung kommen wird. Letztendlich wird man erst am 10. Dezember wissen, ob dem so ist. Bereits in der Vergangenheit wusste die Fed ein ums andere Mal zu überraschen. 

Die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars treibt den Goldpreis unverdrossen an. Der Greenback kommt nicht in die Gänge. Ein Comeback lässt weiterhin auf sich warten, nachdem zuletzt ein vielversprechender Erholungsversuch ein abruptes Ende nahm. Der US-Dollar-Index startete vor wenigen Tagen den Versuch, über die wichtige Marke von 100 Punkten vorzustoßen, fiel aber rasch wieder deutlich zurück und notiert aktuell im Bereich von 99 Punkten. Ein schwacher US-Dollar ist ein potenzieller Preistreiber für Gold und andere Edelmetalle bzw. Rohstoffe. 

Newmont Corpoation Aktienchart bei Börsennews

Stehen Barrick, Newmont & Co. vor gewaltigem Jahresendspurt?

Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM).
Die Newmont-Aktie profitiert in diesen Tagen nicht nur vom haussierenden Goldpreis. Der Kupferpreis hat sich ebenfalls zu einer Preisrallye aufgeschwungen und hat die Marke von 5 US-Dollar je lb bereits deutlich hinter sich gelassen. Das Momentum ist hoch. In Bezug auf Kupfer sollte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nicht überraschen. 

Nach der furiosen Kursrallye der letzten Monate ist Newmont im Oktober in eine Korrektur eingetreten. Dabei kristallisierte sich ein symmetrisches Dreieck (orange dargestellt) als Formation immer deutlicher heraus. Aktuell übt die Aktie enormen Druck auf die obere Begrenzung des Dreiecks aus. Sollte der aufwärtsgerichtete Ausbruch aus dem Dreieck gelingen, könnte es für Newmont rasch in Richtung 98,5 US-Dollar gehen. Dort liegt das markante Hoch aus dem Oktober dieses Jahres. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 80 US-Dollar könnte die Aktie arg in Bedrängnis bringen. 

Bn-Redaktion/mt
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
