Gold könnte Rallye gewaltig ankurbeln: Diese Goldaktie stellt Barrick und Newmont in den Schatten

29.08.2025, 09:47 Uhr

Nun gilt es! Der Goldpreis hat wieder Fahrt aufgenommen. Die Marke von 3.400 US-Dollar steht im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens.
Die Rede Powells auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposiums hat dem Edelmetall „neues Leben eingehaucht“. Die Marke von 3.400 US-Dollar mag zwar psychologische Bedeutung haben, doch der aus charttechnischer Sicht relevante Preisbereich liegt bei 3.430 US-Dollar. Dieser Widerstandsbereich verstellt dem Goldpreis noch den Weg in Richtung 3.500 US-Dollar und damit den Weg zu neuen Rekorden. Das könnte sich nun allerdings kurzfristig ändern, hat der Goldpreis doch Fahrt aufgenommen. Zinssenkungsfantasien werden eingepreist. Die US-Notenbank hat hierzu am 17. September die erste Chance nach der Sommerpause. Kurzum. Die Anzeichen verdichten sich, dass der Goldpreis kurzfristig die bisherigen Rekorde ins Visier nehmen könnte.

Unser heutige Protagonist, die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold, stellt mit ihrer Kursentwicklung die Platzhirsche der Branche – also Barrick Mining und Newmont Corp. – in den Schatten. 

Der kanadische Goldproduzent Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) legte Ende Juli beeindruckende Zahlen für das 2. Quartal vor. Gleichzeitig bildeten die Zahlen bzw. die euphorische Reaktion des Marktes auf die Zahlen den Grundstein für die aktuell zu beobachtende Rallyephase. Konsolidierte Kinross Gold im Vorfeld der Zahlen noch im Kursbereich von 16 US-Dollar, nimmt die Aktie mittlerweile die 20 US-Dollar ins Visier. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass hinter Kinross Gold bereits eine mehrmonatige Kursrallye liegt. 

Im Q2-Bericht vom 30.07. vermeldete Kinross Gold einen Umsatz von 1,728 Mrd. US-Dollar, nach 1,219 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn explodierte im aktuellen Berichtszeitraum regelrecht auf 541,0 Mio. US-Dollar, nach 174,7 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Auch der wichtige free cash flow entwickelte sich prächtig und wurde mit 646,6 Mio. US-Dollar angegeben, nach 345,9 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024.

Der Markt war verzückt. Die Aktie beendete ihre Konsolidierung und legte wieder zu. Sollte nun der Ausbruch über die 20 US-Dollar gelingen, würde unweigerlich das zentrale Widerstandscluster im Bereich von 24 US-Dollar bis 27 US-Dollar in den Fokus rücken, das sich in den Jahren 2008 bis 2010 ausbildete. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. 

Bn-Redaktion/mt
