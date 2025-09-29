Anzeige
Gold startet Handelswoche mit neuem Rekord

Branchenprimus Newmont eskaliert völlig 29.09.2025, 14:08 Uhr

Gold startet Handelswoche mit neuem Rekord: Branchenprimus Newmont eskaliert völlig
© Bild: bn
Der Goldpreis macht zu Wochenbeginn da weiter, wo er am Freitag nach positiven PCE-Daten aufgehört hat und setzt die Preisrallye am Montag fort. Der Anstieg des Goldpreises hat noch nichts von seiner Vehemenz eingebüßt. Gold überwand die Marke von 3.800 US-Dollar, was die Bewegung weiter anheizen dürfte. Das erklärte Ziel dieser Rallye – der Preisbereich von 4.000 US-Dollar – rückt immer näher.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 71,66 EUR -1,51 % Lang & Schwarz
Gold 3.824,95 USD +1,56 % Ariva Indikation

Die preistreibenden Faktoren sind zahlreich. Vor allem die anhaltenden Goldkäufe der Noten- und Zentralbanken sowie die enormen Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs lassen den Goldpreis eskalieren. Verunsicherung und Nervosität greifen um sich und treiben Anleger und Investoren in das Edelmetall. Das Ziel ist klar definiert. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die 4.000 US-Dollar tatsächlich das Ende der Fahnenstange sind oder ob es mit der Rallye danach nicht einfach weitergeht.  

Der galoppierende Goldpreis lässt die Gewinne der Produzenten sprudeln. Davon profitiert nicht zuletzt Branchenprimus Newmont Corp.

Newmont Corp. – Aktie eskaliert völlig

Die Aktie des Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) hatte lange Zeit Probleme, in die Gänge zu kommen und partizipierte zunächst nicht entsprechend vom Goldpreisanstieg. Doch mittlerweile läuft eine beeindruckende Kursrallye in der Aktie der US-Amerikaner.

Um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir an dieser Stelle einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.

Chartanalyse

Der obere Chart zeigt, dass der Ausbruch über die markante Widerstandszone von 60 US-Dollar der entscheidende „Dosenöffner“ für die Aktie war. Die Rallye nahm daraufhin Fahrt auf. Der Vorstoß über die 70 US-Dollar und 74,5 US-Dollar unterstrich die Newmont-Aktie ihre Aufwärtsambitionen. Die Hausse nährt die Hausse. Das gilt auch im Fall von Newmont. Die Rallye könnte nun sogar noch weiteren Treibstoff bekommen, denn aktuell attackiert die Aktie das markante Hoch aus dem April des Jahres 2022, das damals bei 86,3 US-Dollar ausgebildet wurde. Noch steht das Kaufsignal auf wackligen Beinen, doch sollte es sich manifestieren, ist mit weiterem Rückenwind für die Newmont-Aktie zu rechnen.

Zusammengefasst

Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont ist drauf und dran, mit dem Vorstoß über die 86,3 US-Dollar das entscheidende Kaufsignal auszulösen, um die Rallye in Richtung 100 US-Dollar auszudehnen. Der anziehende Goldpreis wirkt als Katalysator. Ob der überkauften Bewegung ist jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Solange Newmont jedoch oberhalb von 74,5 US-Dollar notiert, ist alles im grünen Bereich.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
