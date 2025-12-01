DiegnosTear:
HotStock mit dem Potential aus der Träne!
Gold startet wieder durch

01.12.2025, 14:25 Uhr

Gold startet wieder durch: Wie reagieren Barrick, Newmont & Co. auf die Preisrallye?
© Foto von Zlaťáky.cz auf Pexels
Gold macht sich bereit, die Rekordjagd wieder aufzunehmen. Die zurückliegende Preisschwäche scheint überstanden. Das Edelmetall hat Kraft getankt und könnte nun durchstarten.
Newmont Corporation 79,18 EUR +1,30 %
Gold 4.234,19 USD -0,03 %

Gold profitiert zu Wochenbeginn von einer überaus preistreibende Gemengelage. Vor dem Hintergrund der angespannten Situation zwischen den USA und Venezuela rückt das Thema Geopolitik wieder in den Fokus. Gleichzeitig strömen Anleger und Investoren wieder in die physisch besicherten Gold-ETFs. Das macht dem Goldpreis Beine. Vom Devisenmarkt und Anleihemarkt gibt es für das Edelmetall ebenfalls Rückenwind. Kurzum: Es sollte nicht überraschen, wenn Gold bald wieder neue Rekorde verzeichnen kann.

In den kommenden Handelstagen werden zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht. Diese könnten dem Goldpreis im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der Fed am 10. Dezember weitere wichtige Impulse geben.

In Anbetracht der aktuellen Goldpreisentwicklung haben die Aktien der großen Produzenten natürlich nichts von ihrem Charme verloren. Stellvertretend beleuchten wir die aktuelle Konstellation bei Newmont Corp.

Newmont Corp. – Weitere Kursgewinne winken

Der Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) ist der unumstrittene Platzhirsch unter den Produzenten. Immer wieder sorgt das Unternehmen im Hinblick auf mögliche Übernahmen für Spekulationen. In diesem Zusammenhang wird aufgrund gemeinsamer Projekte auch immer wieder Barrick Mining als mögliches Ziel genannt. Die Newmont-Aktie weist einen spektakulären Chart auf. Das Chartbild nährt die Hoffnung auf weitere Kursgewinne. 

Barrick, Newmont Aktienchart

Ausgehend vom aktuell noch gültigen 52-Wochen-Hoch, das Mitte Oktober im Bereich von 98,5 US-Dollar ausgebildet wurde, startete die Aktie eine Korrektur. Die Kursentwicklung der letzten Wochen lässt sich in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen sind ambivalenter Natur. Allerdings vollzieht sich die Auflösung symmetrischer Dreiecke nicht selten mit einem „Knall“. Anders ausgedrückt. Ausbruchsbewegungen (in jedwede Richtungen) weisen mitunter eine hohe Bewegungsdynamik auf. 

Aktuell setzt die Aktie die obere Begrenzung des symmetrischen Dreiecks unter Druck. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte das der Aktie einen Schub in Richtung 98,5 US-Dollar geben. Eine Bewegung über die 98,5 US-Dollar hinweg würde die Tür in Richtung 100 US-Dollar und darüber hinausgehend öffnen. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollten etwaige Rücksetzer auf 80 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es jedoch darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 70 US-Dollar gerechnet werden. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
