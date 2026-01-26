Gold über 5.000-USD-Marke:
Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Gold über 5000 USD

Die stille Flucht vor dem Finanzsystem 26.01.2026, 10:38 Uhr

Gold
© Symbolbild Pixabay
Der Goldpreis hat die historische Marke von 5.000 US-Dollar durchbrochen – ein klares Signal für tiefgreifende Veränderungen an den Finanzmärkten. Anleger weltweit flüchten zunehmend in das Edelmetall, getrieben von geopolitischen Spannungen, wachsender Staatsverschuldung und dem Vertrauensverlust in Papierwährungen. Experten sehen in dieser Bewegung keinen kurzfristigen Hype, sondern den Beginn einer neuen Ära für Sachwerte.
Gold 5.085,69 USD +2,03 % L&S Exchange

Goldpreis durchbricht historische Marke

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht: Erstmals überstieg der Preis einer Feinunze die Marke von 5.000 US-Dollar – und stieg im Handelsverlauf auf bis zu 5.111 Dollar. Die Entwicklung signalisiert nicht nur eine außergewöhnliche Nachfrage nach dem Edelmetall, sondern auch ein wachsendes Misstrauen gegenüber klassischen Anlageformen wie Staatsanleihen und Währungen.

Parallel zur Schwäche des US-Dollars, der in nur sechs Handelstagen rund zwei Prozent verloren hat, kletterte auch Silber auf ein Rekordhoch von über 110 Dollar. Auslöser dieser Entwicklung ist eine zunehmende Fluchtbewegung in reale Vermögenswerte. Das Vertrauen in die wirtschaftliche und politische Stabilität scheint an einem Kipppunkt angekommen zu sein.

Politische Risiken treiben Anleger in Gold

Die globale Unsicherheit spiegelt sich in der geopolitischen Lage wider: Von massiven fiskalischen Ausgaben über eine aufgeheizte US-Innenpolitik bis zu außenpolitischen Provokationen hat sich die Rolle von Gold als sicherer Hafen erneut bewährt. Zuletzt sorgten unter anderem Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Kanada mit 100-Prozent-Zöllen zu belegen, für Verunsicherung an den Märkten.

„Gold ist das Gegenteil von Vertrauen“, erklärte Max Belmont von First Eagle Investment Management. Es sei ein Schutzmechanismus gegen unerwartete Inflationsschübe, Marktkorrekturen und geopolitische Eskalationen.

Zentralbanken, Hedgefonds und Family Offices stocken auf

Nicht nur Privatanleger, auch Zentralbanken und institutionelle Investoren reagieren. Gold hat in den vergangenen Jahren zunehmend Staatsanleihen in den internationalen Währungsreserven verdrängt. Hedgefonds erhöhten ihre Long-Positionen zuletzt auf den höchsten Stand seit vier Monaten, während Family Offices Gold gezielt zur Absicherung von Generationenvermögen nutzen.

„Die Debatte über die Entwertung von Währungen hat bei vielen Investoren einen Paradigmenwechsel ausgelöst“, sagte John Reade vom World Gold Council. Die strukturell wachsende Staatsverschuldung in Industrieländern gilt als zentrale Triebfeder dieser Umschichtung – verbunden mit der Sorge, dass Inflation am Ende als einziger Ausweg zur Schuldenbewältigung bleibt.

Zinswende in den USA könnte Gold weiter beflügeln

Ein weiterer Impuls kommt von geldpolitischer Seite: Die Aussicht auf einen neuen, marktnahen Fed-Chef und zusätzliche Zinssenkungen machen Gold – als zinsloses Asset – attraktiver. Auch die Optionenmärkte signalisieren eine anhaltend bullishe Stimmung: Laut Strategen der OCBC Bank deuten ungewöhnlich hohe Risikoaufschläge darauf hin, dass Anleger mit weiter steigenden Preisen rechnen.

Goldman Sachs hat bereits sein Kursziel auf 5.400 US-Dollar je Unze angehoben. Kurzfristige Rücksetzer gelten als möglich, doch die fundamentale Nachfrage bleibt stark – vor allem in Zeiten wachsender Unsicherheit.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.




