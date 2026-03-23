Das „Next Butte?“
Setup in Montana — und es ist noch immer eine $15M-Story
Anzeige
Gold und Silber brechen dramatisch ein

Barrick, Newmont & Co. kommen unter die Räder 23.03.2026, 11:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber brechen dramatisch ein: Barrick, Newmont & Co. kommen unter die Räder
© BN: Digitale Illustration
Für die Edelmetalle beginnt die neue Handelswoche dort, wo die alte endete – im tiefroten Terrain. Bereits am Freitag verzeichneten Gold und Silber massive Abgaben. Der Verkaufsdruck lässt auch im frühen Montagshandel nicht nach. Ganz im Gegenteil, er scheint sogar noch zuzunehmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NYSE Arca Gold Bugs Index 695,00 PKT -0,15 % TTMzero RT (USD)

Die Lage wird für Gold und Silber immer dramatischer. Die in den letzten Monaten so exzellent gelaufenen Aktien der Gold- und Silberproduzenten kommen gegenwärtig gewaltig unter die Räder. 

Gründe für den Preiseinbruch bei Gold und Silber

Die Gründe für den Preiseinbruch sind vielschichtig. Wesentlichen Anteil hat die Entwicklung der Anleiherenditen. Nehmen wir das Beispiel der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Ende Februar notierten diese unterhalb von 4 Prozent. Der Iran-Krieg begann. Die Ölpreise schossen in die Höhe. Inflationsängste griffen um sich. Doch dabei blieb es nicht – gleichzeitig zeigten sich Anleger und Investoren bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung besorgt. Inflationsängste in Kombination mit Rezessionsängsten sind ein explosives Gemisch. Die Fed-Sitzung in der letzten Woche verstärkte die Erwartungshaltung am Markt, dass eine baldige Leitzinssenkung, wie sie noch im Februar erwartet wurde, wohl so schnell nicht kommen wird. Das beflügelte die Anleiherenditen. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen allein am Freitag um 10 Basispunkte zu. Ein Wochenschluss oberhalb der wichtigen Marke von 4,4 Prozent wurde nur knapp verfehlt. Doch die Dynamik des Prozesses sorgte dafür, dass diese Hürde im heutigen Montagshandel überwunden wurde. Damit zeichnet sich eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 4,6 Prozent immer deutlicher ab. Und sollte dieses Szenario tatsächlich eintreten, dürfte das für Gold und Silber sehr problematisch werden.

Arca Gold Bugs Index Aktienchart

Barrick, Newmont & Co. kommen unter die Räder 

Die Entwicklung von Gold und Silber bleibt für die Produzentenaktien nicht ohne Folgen. Massive Gewinnmitnahmen haben mittlerweile Einzug gehalten. Um sich einen Überblick über die Lage im Sektor zu verschaffen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index. 
Anfang März bildete der Arca Gold Bugs Index im Bereich von 1.050 Punkten ein markantes Verlaufshoch aus. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die vor dem Hintergrund der stark nachgebenden Gold- und Silberpreise rasch an Dynamik gewannen. Im Ergebnis brachen eminent wichtige Unterstützungen. Vor allem der Verlust der Unterstützung um 900 Punkte „schmerzt“. Nun zeichnet sich der Verlust der Unterstützung von 700 Punkten und damit einhergehend das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 600 Punkte / 570 Punkte ab.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
2 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
3 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
6 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
7 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Telekom in der Bredouille: Aktie unterschreitet Unterstü…

7:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon entfesselt Roboter-Revolution: Logistik vor Umbruch

Gestern 15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF setzt alles auf China: Chance oder Fehlgriff?

Gestern 14:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell: Analysten heben Prognosen drastisch an!

Gestern 14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nicht Barrick oder Newmont: Goldpreis bricht ein zieht diesen …

Gestern 8:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Düsterer Ausblick auf die neue Handelswoche: Fehlendes Aufw…

Gestern 8:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP: Kursentwicklung an Dramatik kaum zu überbieten

Samstag 8:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Schwacher Wochenschluss mahnt zur Vorsicht: Hannover Rück…

Samstag 8:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer