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Gold und Silber starten Comeback

Sollten Anleger jetzt schon auf diese Gold-Silberaktie setzen? 26.03.2026, 07:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber starten Comeback: Sollten Anleger jetzt schon auf diese Gold-Silberaktie setzen?
© bn
Nach den turbulenten Handelstagen, in denen Gold und Silber zum Teil gewaltige Preisrückgänge verzeichneten, kehrte zuletzt ein wenig Ruhe ein. Stehen Gold und Silber vor einem Comeback?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 15,27 EUR -3,72 % Lang & Schwarz
Silber 67,91 USD -4,71 % Lang & Schwarz
Gold 4.418,77 USD -1,94 % Lang & Schwarz

Der Vorstoß der USA, mit dem Iran in Verhandlungen treten zu wollen, beruhigte die Gemüter an den Finanzmärkten zumindest oberflächlich. Noch ist nicht ganz klar, wie belastbar das Ganze ist, denn Teheran reagierte schroff auf den Vorstoß der USA. Dennoch kamen die Ölpreise temporär etwas zurück. Das verschaffte den Aktienmärkten wiederum etwas Luft und auch die Edelmetalle atmeten durch.

Gold und Silber bekamen weiteren Rückenwind vom Anleihemarkt. Nachdem zu Wochenbeginn die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen noch auf 4,45 Prozent und damit auf ein Mehrmonatshoch liefen, kam es zuletzt zu einer spürbaren Abkühlung. So bewegten sich die Renditen zur Stunde im Bereich von 4,33 Prozent.

Wie weit trägt die aktuelle Erholung?

Der Goldpreis durchschlug zu Wochenbeginn die eminent wichtige Unterstützungszone 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar und drohte zudem, in Richtung 4.000 US-Dollar abzurutschen. Dazu kam es letztendlich nicht. Im Bereich von 4.100 US-Dollar drehte Gold nach oben und eroberte zwischenzeitlich den Preisbereich von 4.500 US-Dollar zurück. Aus charttechnischer Sicht war das Comeback oberhalb von 4.500 US-Dollar eminent wichtig. Damit besteht nun die theoretische Möglichkeit, die Bewegung auf 5.000 US-Dollar auszudehnen. Ob es dazu kommt, bleibt natürlich abzuwarten. In Bezug auf Silber ist aus charttechnischer Sicht festzustellen, dass der Silberpreis bei seinem Ausflug in Richtung 60 US-Dollar mit einem Bein im nächsten Debakel stand. Doch auch hier ist eine Gegenbewegung zu beobachten, die mit dem Comeback oberhalb von 70 US-Dollar bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Im nächsten Schritt muss es nun auf 80 US-Dollar gehen, um die Erholung zu manifestieren.

Zu den Produzentenaktien, auf die in den letzten Tagen heftig „eingeprügelt“ wurde, gehört Hecla Mining. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung vom 17. März rang die Aktie noch um den Verbleib oberhalb von 20 US-Dollar.

Chartanalyse

Hecla Mining – Sollten Anleger jetzt schon auf diese Gold-Silberaktie setzen?

Für die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) wurde es zuletzt brenzlig. Die Aktie durchschlug die 20 US-Dollar und auch die nächste wichtige Unterstützung bei 18 US-Dollar geriet ins Wanken. Mit Mühe und Not konnte die Aktie eine Ausdehnung der Korrektur auf 15 US-Dollar / 14 US-Dollar verhindern. Aktuell ist auch bei Hecla Mining eine Erholung zu beobachten. Doch solange sich diese unterhalb von 20 US-Dollar abspielt, ist sie mit Vorsicht zu genießen.

Bn-Redaktion/mt
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