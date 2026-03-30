Gold und Silber stehen vor einem spannenden Wochenauftakt

Hat diese Produzentenaktie Comeback-Potenzial? 30.03.2026, 10:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber stehen vor einem spannenden Wochenauftakt: Hat diese Produzentenaktie Comeback-Potenzial?
© BN
Auch zu Beginn dieser Handelswoche steht der Iran-Krieg im Fokus des Handelsgeschehens an den Finanzmärkten. Kommt es zu einer weiteren Eskalation der Lage durch den Einsatz US-amerikanischer Bodentruppen im Iran?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 45,41 EUR +1,08 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 101,74 USD -1,22 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 107,93 USD +1,51 % ARIVA Indikation Rohstoffe
Gold 4.531,88 USD +0,40 % Lang & Schwarz

Hochgradig sensibel reagieren bereits die Ölpreise auf eine mögliche Zuspitzung der Lage. Brent Öl und WTI Öl verzeichnen zu Wochenbeginn kräftige Zugewinne. Und auch die Edelmetalle legen im frühen Montagshandel zu. So sprang der Goldpreis wieder deutlich über die 4.500 US-Dollar und auch der Silberpreis eroberte mit den 70 US-Dollar eine eminent wichtige Marke zurück. Beiden Edelmetallen muss es nun darum gehen, diese Vorstöße zu manifestieren. 

Rückenwind bekommen Gold und Silber zur Stunde von rückläufigen Anleiherenditen. So fielen unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zu Wochenbeginn auf aktuell 4,39 Prozent. Nach dem zuletzt zu beobachtenden rasanten Anstieg der Renditen wurde dieser Rücksetzer von den Edelmetallen überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Doch auch hier gilt: Der Rücksetzer bei den Renditen muss sich erst noch manifestieren, um für Gold und Silber zu einem potenziellen Preistreiber zu werden.  

Die zurückliegende Korrektur von Gold und Silber hat zu massiven Verwerfungen bei den Produzentenaktien geführt. Die so hoch geflogenen Gold- und Silberaktien wurden zum Teil kräftig nach unten geprügelt. So erwischte es auch die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver. 

Pan American Silver Aktienchart

Pan American Silver – Hat diese Produzentenaktie Comeback-Potenzial?

Unser letzte Kommentierung zu Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) an dieser Stelle überschrieben wir am 19. März mit „Nun geht’s ans Eingemachte“. Die Aktie erreichte nach einer heftigen Korrektur den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 70 CAD. Ein Rücksetzer unter die 70 US-Dollar würde eine Doppeltopformation (Hochs liegen im Bereich von 94 CAD) vervollständigen. 

In den letzten Tagen spitzte sich die Lage zu. Zunächst krachte die Aktie unter die 70 CAD. Das damit installierte Verkaufssignal begann, seine Wirkung zu entfalten. Der befürchtete Rutsch auf 60 CAD oder gar 50 CAD blieb zunächst jedoch aus. Pan American Silver setzte im Bereich von 63 CAD zur Erholung an. Diese muss nun ihre Relevanz unter Beweis stellen. Zuletzt kehrte die Aktie bereits über die 70 CAD zurück. Um das Comeback voranzutreiben, muss die Aktie die Bewegung über die 80 CAD ausdehnen. Pan American Silver zählt nach wie vor zu den fundamental stärksten Vertretern des Sektors.

Bn-Redaktion/mt
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