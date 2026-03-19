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Preise für Gold und Silber brechen dramatisch ein

Nicht Barrick oder Newmont - Diese Aktie taumelt 19.03.2026, 12:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Preise für Gold und Silber brechen dramatisch ein: Nicht Barrick oder Newmont - Diese Aktie taumelt
© bn Symbolbild
Nun wird es ungemütlich! Die Preise für Gold und Silber stehen bereits seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Zuletzt verschärfte sich die Lage auf dramatische Art und Weise.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 41,39 EUR -8,07 % Baader Bank
Silber 68,99 USD -8,65 % Lang & Schwarz
Gold 4.617,40 USD -4,18 % TTMzero RT (USD)

Der Goldpreis notiert zur Stunde knapp oberhalb von 4.700 US-Dollar und der Silberpreis oberhalb von 70 US-Dollar. Die Korrektur an den Edelmetallmärkten hat deutlich an Momentum gewonnen. Und es könnte noch mehr knallen, denn sowohl Gold als auch Silber nähern sich zentralen Preisbereichen. Sollte der Goldpreis unter die Zone 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar abtauchen, ist Obacht geboten. Das Unterschreiten dieser Zone würde unter charttechnischen Aspekten eine Neubewertung notwendig machen. Für Silber ist die Lage noch brenzliger. Bereits die 70 US-Dollar sind als eminent wichtige Unterstützung einzuordnen. Sollte es darunter gehen, muss mit einem knackigen Rücksetzer auf 54,5 US-Dollar gerechnet werden.

Die Belastungsfaktoren sind rasch gefunden. Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise in die Höhe schießen. Inflationssorgen brechen sich Bahn. Die US-Notenbank schwenkt auf einen restriktiveren Kurs ein. US-Dollar und die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legen zu. Kurzum: Für Gold und Silber kommt es gerade von allen Seiten knüppeldick. Das setzt nun wiederum die Aktienkurse der Gold-Silberproduzenten unter Druck.

Chartanalyse zur Aktie

Pan American Silver – Nun geht’s ans Eingemachte

Der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) zählt zu den fundamental aussichtsreichsten Vertretern des Sektor. Das hilft der Aktie in der aktuellen Situation freilich recht wenig.

Der obere Chart (auf CAD-Basis) verdeutlicht die überaus brisante Konstellation bei Pan American Silver. Im Bereich von 94 CAD / 95 CAD liegt ein potenzielles Doppeltop. Die beiden Verlaufshochs wurden im Januar und März dieses Jahres ausgebildet. Damit sich das Doppeltop vervollständigen kann, muss der Kurs unter den Bereich 71 CAD / 70 CAD zurücksetzen. In diesem Fall würde sich ein Verkaufssignal installieren. Und sollte dieses Verkaufssignal seine Wirkung entfalten, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 60 CAD oder gar 50 CAD gerechnet werden.

Kurzum. Der Aktie stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Im besten Fall gelingt es Pan American Silver, die 70 CAD zu verteidigen und so die Vollendung des Doppeltops abzuwenden. Ein Rücksetzer unter die 70 CAD könnte eine Bewegung auf 50 CAD provozieren.

Bn-Redaktion/mt
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