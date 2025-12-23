VIVI sprengt den Markt:
Diese Innovation begeistert deutschen Top-Experten!
Gold und Silber völlig entfesselt

23.12.2025, 08:47 Uhr

Gold und Silber völlig entfesselt: Diese Produzentenaktie lässt es knallen
© Bild von kevinp133 auf Pixabay
Wie kann es auch anders sein! Die imposanten Aufwärtsbewegungen von Gold und Silber prägten einen Großteil des Börsenjahres 2025.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 17,75 EUR +1,62 % Lang & Schwarz
Silber 69,69 USD +1,10 % Ariva Indikation
Gold 4.484,49 USD +0,92 % Lang & Schwarz

Und auch das Jahresende steht ganz im Zeichen der beiden Edelmetall. Gleich zu Wochenbeginn purzelten die Rekordmarken. Gold schwang sich über die 4.400 US-Dollar auf und auch Silber markierte mit über 69 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Es sind die bekannten Faktoren, die Gold und Silber auch am Jahresende antreiben. Stellvertretend sei auf die Schwäche des US-Dollars verwiesen und das Absicherungsbedürfnis von Anlegern und Investoren. Gold und mittlerweile auch Silber gelten als sichere Häfen und Zufluchtsorte für Kapital. In geopolitisch unruhigen Zeiten (Stichwort Venezuela) werden diese Häfen angesteuert.

Die übergeordneten Preisziele für die beiden Edelmetalle zeichnen sich immer deutlicher ab. Gold hat wohl Fahrt in Richtung 5.000 US-Dollar aufgenommen, bei Silber sollte es nicht überraschen, wenn das Edelmetall im nächsten Jahr die 100 US-Dollar anlaufen wird. Kurzum. Für die Edelmetalle geht ein fantastisches Jahr zu Ende. Von temporären Schwächephasen einmal abgesehen, standen beide in den letzten Monaten unter Dampf und hangelten sich von Rekord zu Rekord. Im nächsten Jahr gilt es, die Rallye zu bestätigen. 

Die Aktien der Gold- und Silberproduzenten gehörten im zu Ende gehenden Börsenjahr zu den Überfliegern. Nicht wenige der Produzentenaktien weisen eine Performance im dreistelligen Prozentbereich auf. Auch unsere heutige Protagonistin – die Hecla Mining-Aktie – ließ nichts anbrennen. Dabei kam sie erst vergleichsweise spät im Jahr in Schwung. Dafür aber umso heftiger. 

Hecla Mining - Diese Produzentenaktie lässt es knallen

Hecla Mining Aktiwenchart

Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) zählte vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu den prägenden Protagonisten der Rallye. 

Hecla Mining gelang in den letzten Quartalen der Turnaround. Mit den anziehenden Gold- und Silberpreisen im Rücken erhöhten sich die Gewinne der US-Amerikaner. Die Schulden konnten zurückgefahren werden. Der für Unternehmen so wichtige free cash flow verbesserte sich erheblich. Der Markt honorierte die Stärkung der Bilanzen. Die Aktie schoss nach oben. Mit dem Ausbruch über die 20 US-Dollar löste die Aktie ein weiteres Kaufsignal aus. Die Tür auf der Oberseite steht weit offen. Aufgrund des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Die zentrale Unterstützung ist im Bereich  von 16 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen. 

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
