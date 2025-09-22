Gold und Silber vor ultimativer Rallye

Nicht Barrick. Diese Gold-Silberaktie hebt ab 22.09.2025, 11:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber vor ultimativer Rallye: Nicht Barrick. Diese Gold-Silberaktie hebt ab
© bn
Die Musik spielt weiterhin im Edelmetallsektor. Gold und Silber haussieren und setzen ihre eindrucksvollen Rallyebewegungen fort. Die Fed verzichtete darauf, den Partycrasher zu geben. Nun stehen die Ampeln hinsichtlich einer Jahresendrallye wohl endgültig auf Grün.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 32,29 EUR +4,03 % Tradegate

Der mit großer Spannung erwartete Fed-Termin brachte nur kurzzeitig Gold und Silber aus dem Tritt. Dabei waren es weniger die Ergebnisse des Fed-Termins, die kurzzeitig für Abgaben sorgten, als wohl vielmehr der Umstand, dass der Fed-Termin von einigen zum Anlass genommen wurde, Gewinne mitzunehmen - buy the rumor, sell the news.

Nach dem Fed-Termin berappelten sich sowohl Gold als auch Silber schnell wieder. Die Preise gingen wieder nach oben. Gold beendete die Handelswoche nahe seinem Rekordhoch. Silber überwand pünktlich zum Wochenschluss die Marke von 43 US-Dollar. Das imposante Momentum und die Comebackqualitäten der beiden Edelmetalle lassen für die kommenden Tage und Wochen hoffen. Es sollte nicht überraschen, wenn es für Gold nun in Richtung 4.000 US-Dollar gehen wird und Silber die 50 US-Dollar in Angriff nimmt.

Rund um den Fed-Termin sahen sich auch die heiß gelaufenen Produzentenaktien zunächst Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Angesichts der exponierten Kursniveaus bestand erhebliches Korrekturpotenzial, doch auch die Produzentenaktien kehrten rasch wieder in die Spur zurück und verzeichneten zum Wochenschluss hin kräftige Kursgewinne.

Pan American Silver – Diese Gold-Silberaktie hebt ab

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (08. September) zur Aktie der Kanadier (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) war diese gerade im Begriff, den Widerstandsbereich von 35 US-Dollar aufzubrechen. Das Vorhaben gelang. Die Aktie lief bis auf 37,7 US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Doch diese scheinen bereits beendet, denn am Freitag ging es für die Aktie des Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver wieder kräftig nach oben.

Pan American Silver Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Pan American Silver muss über die 37,7 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht gefährden. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 30 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung notwendig werden. 

Pan American Silver gab kürzlich bekannt, dass die Übernahme von MAG Silver „in Sack und Tüten“ ist. Damit bekommt Pan American Silver unter anderem Zugriff auf 44 Prozent der Juanicipio-Mine. Die Mine wird von Fresnillo (56 Prozent) betrieben und gehört zu den besten Silberminen weltweit. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU2577
Ask: 0,60
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU2577. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Und es könnte …

Gestern 9:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

(Letzte) Chance für Intel: Ist das endlich die Trendwende? Die nä…

Gestern 9:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD forciert den Umbau zur europäischen Marke: BYD will ab 2028 …

Samstag 12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenbelastung durch Porsche-Strategie schockt Volkswagen-…

Samstag 12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Fallen nun die 24.000 Punkte? Deutsche Telekom – Es wird …

Samstag 9:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia lässt aufhorchen: Wie ist der Deal mit Intel zu bewerten?

Samstag 9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon überrascht mit Verkauf und Rückkauf – was steckt …

Freitag 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

FedEx überzeugt mit starkem Jahresauftakt und treibt Aktie nach …

Freitag 18:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer