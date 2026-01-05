Anzeige
Gold und Silber wieder obenauf

Newmont Corp. – Knüpft die Aktie an den Erfolg von 2025 an? 05.01.2026

Gold und Silber wieder obenauf: Newmont Corp. – Knüpft die Aktie an den Erfolg von 2025 an?
Die Geopolitik treibt Anleger und Investoren einmal mehr in sichere Anlagen. Gold und Silber werden zu Wochenbeginn nach den Ereignissen vom Wochenende massiv gesucht. Die Sorge vor weiteren Eskalationen treibt die Finanzmärkte um.
Die harte Kante der USA gegenüber dem venezolanischen Machthaber Maduro ist das Gesprächsthema zu Wochenbeginn an den Finanzmärkten. Mögliche Auswirkungen stehen dabei im Mittelpunkt. Besonders am Ölmarkt ist man nervös. Zum einen ist Venezuela Mitglied der OPEC, zum anderen verfügt das Land bekanntermaßen über immense Ölreserven.

Das Thema Geopolitik trieb Anleger und Investoren bereits in den letzten Monaten und Jahren in die Edelmetalle und verhalf diesen zu einem enormen Aufschwung. Erst zum Jahreswechsel schwächelten insbesondere Gold und Silber. Diese Schwäche ist zum Jahresbeginn aufgrund der geopolitischen Entwicklungen wie weggeblasen. So könnten Gold und Silber in den kommenden Tagen ihre Rekordjagd wieder aufnehmen, zumal weitere Preistreiber, wie die Schwäche des US-Dollars unverändert intakt sind. 

Steigende Gold-Silber- und Kupferpreise machen die Produzentenaktien unverändert interessant. Und am Platzhirsch Newmont Corp. war im Jahr 2025 kein Vorbeikommen. Setzt sich die Erfolgsgeschichte der US-Amerikaner in 2026 fort? 

Newmont Corporatrion Aktie

Newmont Corp. – Knüpft die Aktie an den Erfolg von 2025 an?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) am 22. Dezember war ein fulminanter Ausbruch aus einer symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt) zu beobachten. Die Aktie attackierte daraufhin die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. 

Bis auf knapp 106,6 US-Dollar ging die wilde Jagd, ehe dann doch erste Gewinnmitnahmen aufkamen. Trotz leichter Schwäche verstand es die Aktie bis dato, den Kursbereich von 100 / 98 US-Dollar und damit das Ausbruchsniveau zu verteidigen. Sie hält damit alle Trümpfe in der Hand, um ihr fulminante Aufwärtsbewegung nahtlos fortzusetzen.

Zusammenfassung

Gold und Silber werden nach leichter Schwäche zu Wochenbeginn wieder gesucht. Da Newmont auch erhebliche Mengen Kupfer produziert, stützt auch die Rallye der Kupferpreise die Aktie. Kurzum. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage sollte ein rasches Anlaufen des aktuellen 52-Wochen-Hochs bei 106,6 US-Dollar nicht überraschen. Sollte die Aktie dieses knacken, könnte es für Newmont weit gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 100 US-Dollar begrenzt. Sollte die Aktie hingegen unter die 90 US-Dollar abtauchen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

