Gold und Silber zittern: Ist diese Produzentenaktie bereits wieder ein Kauf?

Das Jahresende 2025 hatte es noch einmal in sich; zumindest im Edelmetallbereich. Man darf gespannt sein, wie sich Gold, Silber & Co. in den ersten Handelstagen des neuen Jahres sortieren werden. So einfach wird das nach den massiven Verwerfungen nicht.
Begünstigt vom eingeschränkten Handel an den westlichen Börsen erlebten die Edelmetalle – allen voran Silber – in den letzten Handelstagen des Jahres eine Berg- und Talfahrt sondergleichen. Zunächst schoss der Silberpreis in die Höhe und weit über die 80 US-Dollar hinaus, danach ging es rasant nach unten. Eine beeindruckende Gegenbewegung mündete kurze Zeit später in einer weiteren Abverkaufswelle.

Nach dem ganzen Auf und Ab stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es das mit der Edelmetallrallye erst einmal gewesen ist oder ob die Rallye noch einmal die Kurve bekommt. Beide Szenarien sind noch im Rennen und haben Chancen, sich durchzusetzen.

Noch lassen sich jedoch keine belastbaren Anzeichen dafür ausmachen, dass sich das fundamentale Umfeld für die Edelmetalle eingetrübt hat. Die jüngsten Verwerfungen könnten sich demnach als der sprichwörtliche Sturm im Wasserglas entpuppen. Dennoch ist Obacht geboten. Sollte sich der Abgabedruck fortsetzen, könnte es ungemütlich werden. Die Grenzen des bullischen Szenarios sind allerdings noch etwas weg. Für Gold heißt es, oberhalb von 3.800 US-Dollar zu verbleiben und für Silber oberhalb von 55 US-Dollar / 54 US-Dollar.

Die Produzentenaktien konnten sich den Entwicklungen nicht entziehen. So musste auch die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining zuletzt Federn lassen. Wie ist diese Schwäche zu bewerten?

Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) lief zuletzt noch bis auf 21,2 US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und der langen Rallye ein vorläufiges Ende bereiteten.

Nicht nur die anziehenden Gold- und Silberpreise waren dafür ausschlaggebend, dass die Aktie in den letzten Monaten haussierte. Den US-Amerikanern gelang es zudem, die fundamentale Basis zu verbessern, sprich die Bilanzen zu stärken. Der Markt honorierte die Entwicklungen und schickte die Aktie auf eine atemberaubende Rallye. Die zuletzt zu beobachtenden Gewinnmitnahmen haben der Rallye jedoch erst einmal den Schwung genommen. Der steile Aufwärtstrend (rot) steht zur Disposition. Sollte er unterschritten werden, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 16 US-Dollar anschließen. In diesen Kursbereich ist die zentrale Unterstützung zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein neues 52-Wochen-Hoch muss es her, um die Rallye wieder aufzunehmen.

