Gold vor richtungsweisenden Handelstagen

Newmont Corp. – Ist die Aktie bereit für das Comeback? 06.04.2026, 10:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold vor richtungsweisenden Handelstagen: Newmont Corp. – Ist die Aktie bereit für das Comeback?
© bn Symbolbild
Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten bestimmt auch das Handelsgeschehen im Goldsektor. Gold sah sich in den letzten Wochen massiven Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Anleger und Investoren flüchteten sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen nicht in Gold und setzten stattdessen auf Liquidität. Doch auch von anderer Seite wurde Druck auf den Goldpreis ausgeübt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 114,96 USD +0,81 % Nasdaq
Gold 4.702,79 USD +0,56 % TTMzero RT (USD)

Der Iran-Krieg ließ die Ölpreise ansteigen. Dieser rasante Anstieg rückte das Thema Inflation in den Fokus. Der Markt schraubte seine Erwartungen hinsichtlich baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank herunter. Statt baldiger Zinssenkungen sind nun Zinsanhebungen nicht mehr gänzlich auszuschließen. Diese neue Erwartungshaltung lässt sich nicht zuletzt an dem knackigen Anstieg der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen ablesen. Obgleich der Anstieg zu Beginn des Aprils etwas gebremst wurde, notieren sie noch immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Hohe Anleiherenditen belasten wiederum tendenziell den Goldpreis.  

Für den Goldpreis könnten richtungsweisende Handelstage ins Haus stehen. Gold drehte zuletzt im Bereich von 4.100 US-Dollar wieder nach oben ab und nutzte den Schwung, um den eminent wichtigen Preisbereich um 4.500 US-Dollar zurückzuerobern. Aktuell lässt das Momentum ein wenig nach. Insofern wäre es wichtig, wenn es Gold gelingen würde, den nächsten relevanten Preisbereich – die 5.000 US-Dollar – zu überwinden. Etwaige Rücksetzer des Goldpreises sollten unbedingt auf 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.

Chartanalyse zur Aktie

Newmont Corp. – Ist die Aktie bereit für das Comeback?

Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) ist der Platzhirsch innerhalb des Goldsektors. Doch auch die Newmont-Aktie musste erkennen, dass irgendwann alles der Schwerkraft unterliegt. Die Aktie bildete im Bereich von 134 US-Dollar ein imposantes Doppeltop aus. Ausgehend vom zweiten Verlaufshoch geriet die Aktie unter den Einfluss der Turbulenzen, die sich infolge des Iran-Kriegs entwickelten. Spätestens mit dem Rücksetzer unter die 100 US-Dollar wurde es dann aus charttechnischer Sicht ungemütlich, drohte doch eine Ausdehnung der Bewegung auf 80 US-Dollar. Im Bereich der 90 US-Dollar und somit im Bereich der 200-Tage-Linie drehte Newmont jedoch wieder nach oben ab. Die Rückeroberung der 100 US-Dollar verschaffte der Aktie wieder Luft. Somit könnte es für Newmont nun in Richtung 120 US-Dollar bzw. 134 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten idealerweise auf 100 US-Dollar begrenzt bleiben.

Bn-Redaktion/mt
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