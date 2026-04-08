US-Börsen feiern Waffenruhe

Nasdaq springt nach Handelsstart über 3 % ins Plus 08.04.2026, 17:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Wallstreet
© Foto von Sirisvisual auf Unsplash
Die Erleichterung am New Yorker Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag förmlich greifbar. Nach den ersten Handelsstunden verfestigen sich die kräftigen Gewinne, die bereits zur Eröffnung signalisiert wurden. Der technologisch geprägte Nasdaq 100 stürmt mit einem Plus von 3,6 % voran, während der Dow Jones Industrial seine Gewinne auf rund 2,7 % ausbaut. Auslöser für die euphorische Stimmung ist die vereinbarte Waffenruhe im Iran-Konflikt und die damit verbundene Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Chevron Corporation 163,44 EUR -5,65 % Baader Bank
Delta Air Lines (DE) 59,24 EUR +4,25 % L&S Exchange
Exxon Mobil 132,41 EUR -6,26 % TTMzero RT
Intel 50,13 EUR +9,78 % TTMzero RT
Levi Strauss & Registered (A) 18,92 EUR +4,72 % Baader Bank
US Tech 100 24.908,32 PKT +2,97 % Ariva Indikation
Super Micro Computer 20,15 EUR +3,17 % L&S Exchange
Tesla 298,30 EUR -0,33 % L&S Exchange
United Airlines Holdings 83,80 EUR +8,41 % L&S Exchange

Entspannungssignale treiben den Markt
Der Hauptgrund für den Sprung im Nasdaq-Index ist die geopolitische Deeskalation. Da die Gefahr einer Blockade der wichtigsten Ölexportroute gesunken ist, fallen die Energiekosten weltweit. Dies entlastet technologieorientierte Unternehmen doppelt: Zum einen sinken die Betriebskosten der großen Rechenzentren, zum anderen dämpft der fallende Ölpreis die Inflationssorgen, was den Spielraum für künftige Zinssenkungen vergrößert. Während Tech-Werte boomen, stehen die bisherigen Krisengewinner aus dem Energiesektor unter Druck. So sackten die Kurse von Ölriesen wie ExxonMobil und Chevron deutlich ab.

Intel als Zugpferd im Technologie-Bereich
Ein wesentlicher Treiber für die Stärke im Nasdaq-Segment ist die Aktie von Intel. Das Papier profitiert weiterhin massiv von der offiziellen Partnerschaft mit Elon Musks „Terafab“-Projekt. Am späten Nachmittag notiert Intel mit einem Plus von über 7 % bei 48,40 Euro. Die Aussicht darauf, dass Intel zum zentralen Produzenten für KI-Chips von Tesla und SpaceX aufsteigt, verleiht dem gesamten Halbleitersektor neuen Schwung. Auch andere Profiteure der sinkenden Treibstoffkosten, wie die Airlines United und Delta, verzeichnen heute zweistellige Kursgewinne.

Ausblick auf das Handelsende
Da die US-Börsen erst vor wenigen Stunden geöffnet haben, bleibt die Dynamik im laufenden Handel hoch. Die Marke von 206 Euro beim iShares Nasdaq-100 ETF fungiert derzeit als solide Unterstützung nach dem Ausbruch am Nachmittag. Sollte die Wall Street ihren aktuellen Kurs beibehalten und der Nasdaq 100 die Gewinne bis zum Handelsschluss in New York verteidigen, könnte der Markt am Donnerstagmorgen mit einem weiteren Aufschlag eröffnen. Dennoch bleibt die Situation fragil, da die Waffenruhe vorerst nur auf zwei Wochen befristet ist.

Bn-Redaktion/js
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