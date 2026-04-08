Waffenruhe lässt Ölpreise einbrechen

BP – Aktie mit dramatischer Kursentwicklung 08.04.2026, 15:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Waffenruhe lässt Ölpreise einbrechen: BP – Aktie mit dramatischer Kursentwicklung
© Geert Rozendom auf Pexels
In den letzten Wochen bestimmte der Iran-Krieg das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Nicht zuletzt stand immer wieder der Ölmarkt im Fokus und wurde dabei maßgeblich von den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten hin- und hergerissen. Die Ölpreise schossen zwischenzeitlich dramatisch in die Höhe und belasteten mit ihrer Entwicklung die Aktienmärkte.
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BP 6,372 EUR -6,25 % Quotrix Düsseldorf

Die nun auf den letzten Metern des Ultimatums vereinbarte Waffenruhe ließ die Ölpreise kräftig einbrechen. Brent Öl stürzte in einer ersten Reaktion auf die neue Gemengelage unter die Marke von 100 US-Dollar. Wie ist dieser Preisrückgang zu bewerten?

Es ist nur eine erste Reaktion auf die Waffenruhe. Vor dem Ablauf des Ultimatums setzten zahlreiche Marktakteure offenkundig auf eine weitere Eskalation im Nahen und Mittleren Osten und positionierten sich entsprechend. Durch die Waffenruhe wurden sie nun, wenn man so will, auf dem falschen Fuß erwischt. Die Lage ist jedoch fragil. Die Waffenruhe könnte jederzeit gebrochen werden. 

Die Aktien der Ölkonzerne gehörten in den letzten Wochen zu den Gewinnern. Sie verzeichneten zum Teil massive Kurssteigerungen. Die Aussicht auf eine langgezogene militärische Auseinandersetzung hielt die Ölpreise oben und befeuerte die Aktienkurse der Produzenten und die Kurse der Ölfeldservicegesellschaften. Damit ist nun erst einmal Schluss. Stellvertretend für den Sektor beleuchten wir an dieser Stelle die BP-Aktie. 

BP Aktienanalyse bei Börsennews

BP-Aktie – Aktie mit dramatischer Kursentwicklung

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) am 01. April setzte die Aktie zum Ausbruch über den Widerstand von 6 GBP an. Damit öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung 6,5 GBP. Die Aktie konnte das Kurspotenzial nicht abrufen und kippte nun nach unten weg. 

Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit und könnte sich im Nachhinein als veritable „Bullenfalle“ entpuppen. Das Ganze hängt nun am wichtigen Unterstützungsbereich 5,5 GBP / 5,7 GBP. Sollte die BP-Aktie darunter abtauchen, könnte es prekär für sie werden. Zudem würden weitere Abgaben in Richtung 5,0 GBP / 4,8 GBP drohen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Aktie muss nachhaltig über die 6 GBP.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies hoben zuletzt das Kursziel für die BP-Aktie deutlich von 440 Pence auf 650 Pence an. Gleichzeitig bestätigten die US-Amerikaner ihr Votum „hold“. 

Bn-Redaktion/mt
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