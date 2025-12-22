Nächster Kurstreiber?:
Nach der Finanzierung folgt der nächste Schritt – Der Westen sucht JETZT nach Alternativen zu China
Goldene Weihnachten! Goldpreis auf Rekordhoch

22.12.2025, 10:01 Uhr

Goldene Weihnachten! Goldpreis auf Rekordhoch: Barrick, Newmont & Co. stürmen in die Festtage
© Bild von Florian Pircher auf Pixabay
Was für ein Wochenauftakt! Im frühen Montagshandel (22. Dezember) stürmt der Goldpreis auf ein neues Rekordhoch und notiert zur Stunde oberhalb von 4.400 US-Dollar.
Die Erwartungen hinsichtlich eines ruhigen Feiertagshandels dürften damit vom Tisch sein. Der Ausbruch über das bisherige Hoch bei 4.380 US-Dollar setzt noch einmal frische Kräfte frei. Man darf gespannt sein, wie weit dieses neue Kaufsignal den Goldpreis in den letzten Tagen 2025 noch tragen wird.  

Der Goldpreis profitiert von einer Reihe von potenziellen Preistreibern. Die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch die Fed schwächt den ohnehin bereits angeschlagenen US-Dollar weiter. Der wichtige US-Dollar-Index notiert mit 98,6 Punkten noch immer deutlich unterhalb der wichtigen Widerstandsmarke von 100 Punkten. Geo- und wirtschaftspolitische Brandherde treiben Anleger und Investoren ins Edelmetall. Aktuell hält der schwelende Konflikt zwischen den USA und Venezuela die Märkte in Atem. Es hat den Anschein, dass es hier jederzeit zu einer weiteren Eskalation kommen kann. 

Kurzum. Die Flucht in sichere Häfen hält an. Gold als Inbegriff des sicheren Hafens profitiert maßgeblich von der aktuellen Gemengelage. Eine „kleine“ Goldpreisrallye sollte in den nächsten Tagen daher nicht überraschen. Die Tür auf der Oberseite steht weit offen.

Die Aktien der Goldproduzenten profitieren von den aktuellen Rahmenbedingungen. In den letzten Monaten erfreuten sich Barrick, Newmont & Co. bereits eine großen Beliebtheit. Die Aktienkurse schossen nach oben. Und es wird wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange sein – wohl auch nicht für Platzhirsch Newmont Corp. 

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) vor genau zwei Wochen war diese noch in einer symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt) gefangen. Der Aktie gelang es, diese ambivalente Formation über die Oberseite aufzulösen. Und das auf eindrucksvolle Art und Weise! 

Der nächste relevante Widerstandsbereich um 100 US-Dollar steht aktuell zur Disposition. Sollte es Newmont gelingen, auch diese Hürde aufzubrechen, könnte das daraus resultierende Kaufsignal die Aktie weit tragen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Im besten Fall geht es nicht mehr unter die Marke von 90 US-Dollar. Bei einem Rücksetzer unter die 90 US-Dollar wäre dann aber Vorsicht geboten. 

