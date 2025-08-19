Über 1,8 Millionen Gründe zu kaufen:
Goldman optimistisch

Fujitsu-Deal beflügelt Palantir 19.08.2025, 13:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldman optimistisch: Fujitsu-Deal beflügelt Palantir
© Bild von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Die Aktie von Palantir Technologies notiert aktuell bei 147,98 EUR. Kaum ein Tech-Wert polarisiert so stark: Für die einen ist das Unternehmen ein Schlüsselspieler im globalen KI-Wettlauf, für andere ein überteuerter Titel mit fragiler Substanz. Jüngste Partnerschaften, aber auch kritische Stimmen aus dem Markt, sorgen für Bewegung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Fujitsu 20,80 EUR +0,82 % Lang & Schwarz
Palantir 147,77 EUR -0,87 % Lang & Schwarz

Fujitsu-Partnerschaft als strategisches Signal

Ein Highlight der vergangenen Tage war die Ankündigung einer globalen Kooperation mit Fujitsu. Palantirs Plattform „Foundry“ soll in die weltweite KI-Strategie des japanischen Technologiekonzerns integriert werden. Analysten sehen darin einen Türöffner für den asiatischen Markt, wo der Bedarf an Datenanalyse- und Verteidigungssoftware stark wächst.

Bewertung zwischen Euphorie und Skepsis

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 320 Milliarden EUR zählt Palantir inzwischen zu den Schwergewichten im Tech-Sektor. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt jedoch bei über 25, was für viele Experten ein klares Überhitzungssignal ist. Short-Seller wie Andrew Left argumentieren, dass Palantir realistisch eher 40 EUR pro Aktie wert sei, während Goldman Sachs sein Kursziel gerade erst von 90 auf 141 EUR angehoben hat.

Politische Dimensionen

Palantirs Rolle als Anbieter für Regierungen – insbesondere in den USA und Europa – macht das Unternehmen zu einem geopolitischen Faktor. Neue Verträge mit dem Pentagon im Wert von 1,2 Milliarden USD untermauern diese Position. Gleichzeitig sorgt die Debatte über Aktiengeschäfte von US-Kongressmitgliedern mit Palantir-Papieren für Schlagzeilen, was ethische Fragen aufwirft.

Operative Kennzahlen

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Palantir einen Umsatz von 770 Millionen USD, ein Plus von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 156 Millionen USD, was die Profitabilität nach Jahren der Verluste festigt. Entscheidend bleibt jedoch, ob das Wachstum auch ohne Großaufträge von Regierungen stabil bleibt – der kommerzielle Bereich ist zwar um 35 % gewachsen, macht aber noch immer weniger als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus.

Risiken und Chancen

Zwischen geopolitischen Aufträgen, strategischen Partnerschaften und einer heiß gelaufenen Bewertung bleibt Palantir ein riskanter, aber spannender Tech-Wert. Anleger stehen vor der Frage, ob die aktuelle Euphorie nachhaltig ist – oder ob das Unternehmen in eine Korrekturphase steuert.

Community-Stimmung

Im Forum von Börsennews herrscht ein gespaltenes Bild. Einige Anleger feiern den aktuellen Kurs von 147,98 EUR als „Beweis der Marktführerschaft“, andere warnen vor einer Blase. Mehrfach wird betont, dass Palantir zwar „Zukunft pur“ verkörpere, aber das Risiko hoch sei, wenn das Wachstum nachlässt.

Bn-Redaktion/pl
