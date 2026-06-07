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Shell vor Quartalszahlen

Kommt jetzt der Ausbruch? 07.06.2026, 13:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Reuben auf Unsplash
Shell treibt seine Kapitalrückführung mit einem laufenden Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar weiter voran und kombiniert dies mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Aktionäre können bis zum 8. Juni 2026 die Währung für die Auszahlung der Quartalsdividende wählen, während die Ausschüttung Ende Juni erfolgt. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die Quartalszahlen im Juli, die Hinweise auf die weitere Ausschüttungsstrategie und das Tempo der Aktienrückkäufe liefern dürften.
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Shell 37,06 EUR -0,08 % Lang & Schwarz

Shell beschleunigt Kapitalrückführung an Aktionäre

Beim Energieriesen Shell richtet sich der Blick der Anleger in diesen Tagen weniger auf operative Geschäftszahlen als auf die laufende Kapitalrückführung. Der Konzern setzt sein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm konsequent fort und kombiniert dieses mit einer attraktiven Dividendenpolitik.

Am 4. Juni 2026 erwarb Shell mehr als eine Million eigene Aktien zurück, die anschließend eingezogen werden sollen. Die Käufe sind Teil eines bereits am 7. Mai angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Gesamtvolumen von 3,0 Milliarden US-Dollar. Das Programm läuft noch bis zum 24. Juli 2026 und verfolgt das Ziel, überschüssige Finanzmittel direkt an die Anteilseigner zurückzugeben.

Aktienrückkäufe haben für Unternehmen eine doppelte Funktion: Einerseits fließt Kapital an die Aktionäre zurück, andererseits reduziert sich die Zahl der ausstehenden Aktien. Shell unterstreicht mit dem laufenden Programm seine finanzielle Handlungsfähigkeit und setzt die Strategie der vergangenen Quartale fort.

Countdown für die Dividendenwahl läuft

Neben dem Rückkaufprogramm steht für Investoren eine weitere wichtige Frist bevor. Am 8. Juni endet die Möglichkeit, die bevorzugte Währung für die Auszahlung der ersten Zwischendividende des Jahres 2026 festzulegen.

Shell hatte für das erste Quartal eine Dividende von 0,3906 US-Dollar je Aktie beschlossen. Die Auszahlung erfolgt am 29. Juni 2026. Aktionäre können sich die Ausschüttung auf Wunsch nicht nur in US-Dollar, sondern auch in Euro oder Britischen Pfund auszahlen lassen. Die entsprechenden Umrechnungskurse und Auszahlungsbeträge will der Konzern am 15. Juni bekanntgeben.

Damit bleibt die Dividende ein zentraler Bestandteil der Aktionärsvergütung. Zusammen mit den laufenden Aktienrückkäufen ergibt sich ein umfassendes Paket zur Kapitalrückführung, das bei vielen internationalen Investoren auf großes Interesse stößt.

Blick richtet sich bereits auf die Zahlen zum zweiten Quartal

Während die aktuelle Dividendenperiode ihren Abschluss findet, laufen die Vorbereitungen auf den nächsten wichtigen Termin bereits auf Hochtouren. Im Juli will Shell die Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen und zugleich über die nächste Zwischendividende informieren.

An der Börse zeigte sich die Aktie zuletzt in robuster Verfassung. Zum Handelsschluss am Freitag notierte das Papier bei 37,17 Euro und gab damit im Tagesverlauf um 0,48 Prozent nach. Auf Wochensicht ergibt sich dennoch ein Plus von 3,29 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursanstieg auf 15,56 Prozent.

Das im März erreichte 52-Wochen-Hoch bei 41,32 Euro bleibt weiterhin in Reichweite. Der Abstand zum aktuellen Kurs beträgt rund zehn Prozent. Damit richtet sich der Fokus vieler Marktteilnehmer zunehmend auf die bevorstehenden Quartalszahlen.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der Frage gelten, ob Shell das derzeit hohe Tempo bei den Aktienrückkäufen beibehält und wie sich die Ausschüttungspolitik im weiteren Jahresverlauf entwickelt. Die Ergebnisse des zweiten Quartals könnten hierzu bereits wichtige Hinweise liefern und den weiteren Kurs der Aktie maßgeblich beeinflussen.

Bn-Redaktion/aw
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