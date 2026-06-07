Anzeige
+++BTQ und Quantum eMotion haben sich vervielfacht.: Entdeckt der Markt gerade die nächste Quantum-Story? Entdeckt der Markt gerade die nächste Quantum-Story?+++
Siemens Energy

Milliarden-Rückkauf befeuert Aktie 07.06.2026, 12:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aktienrückkauf
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Siemens Energy will mit Aktienrückkäufen von bis zu einer Milliarde Euro bis September 2026 Vertrauen am Kapitalmarkt schaffen. Zusätzlich profitiert der Konzern vom steigenden Strombedarf durch KI-Rechenzentren und dem Ausbau moderner Stromnetze. Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch und sehen teils deutliches Kurspotenzial.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 154,89 EUR -0,03 % Lang & Schwarz

Milliardenprogramm zur Kurspflege: Siemens Energy setzt auf Aktienrückkäufe

Siemens Energy befindet sich an der Börse in einer entscheidenden Phase. Nach einer kräftigen Korrektur und zwischenzeitlichem Druck auf den Aktienkurs rücken nun wieder die langfristigen Wachstumsperspektiven des Energietechnikkonzerns in den Fokus. Ein wesentlicher Stabilitätsfaktor bleibt dabei die hohe Auftragslage, die die strategische Ausrichtung des DAX-Unternehmens untermauert.

Zusätzliche Unterstützung erhält die Aktie durch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Das Management hat angekündigt, bis zum 30. September 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen. Damit soll der Kapitalmarkt von der finanziellen Stärke des Unternehmens überzeugt werden. Noch ambitionierter fällt die langfristige Planung aus: Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 soll sich das gesamte Rückkaufvolumen auf bis zu sechs Milliarden Euro summieren.

KI-Rechenzentren treiben den Bedarf an Stromnetzen

Einen weiteren Impuls liefert die aktuelle Einschätzung von Goldman Sachs. Analyst Ajay Patel hat sein Kursziel für Siemens Energy deutlich angehoben. Statt bislang 185 Euro sieht er nun ein Potenzial bis 212 Euro je Aktie. Gleichzeitig wurde der Titel auf die renommierte „European Conviction List“ der US-Investmentbank aufgenommen.

Als zentralen Treiber nennt Patel den weltweiten Ausbau von KI-Infrastrukturen. Die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz führt zu einem stark steigenden Bedarf an Rechenzentren, deren Energieverbrauch enorme Ausmaße erreicht. Dadurch geraten bestehende Stromnetze zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. Unternehmen, die Lösungen für den Ausbau und die Modernisierung dieser Netze bereitstellen, könnten von diesem Trend über Jahre hinweg profitieren.

Genau in diesem Bereich sieht Goldman Sachs eine starke Positionierung von Siemens Energy. Der Konzern zählt zu den wichtigen Anbietern von Netztechnologien und Infrastruktur für die Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund liegt Patels operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2030 rund zehn Prozent über dem aktuellen Marktkonsens.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Auch die Entwicklung der Aktie zeigt, wie stark die Erwartungen an das Unternehmen bleiben. Im April 2026 hatte Siemens Energy mit 191,66 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, die den Kurs zeitweise in den Bereich von rund 165 Euro zurückführte.

Trotz dieser Schwächephase bleibt die Einschätzung vieler Marktbeobachter positiv. Von den insgesamt 25 Analysten, die den Titel regelmäßig verfolgen, empfehlen derzeit 19 den Kauf der Aktie. Vier Experten sprechen sich für Halten aus, während lediglich zwei Analysten zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 194,88 Euro und damit deutlich über den jüngsten Kursständen. Besonders optimistisch zeigt sich JPMorgan. Die US-Bank bewertet die Perspektiven des Energietechnikkonzerns sogar mit einem Kursziel von 225 Euro und liegt damit noch über der jüngsten Einschätzung von Goldman Sachs.

Während der Ausbau von Stromnetzen, die steigende Nachfrage durch KI-Rechenzentren und das milliardenschwere Rückkaufprogramm die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen, bleibt Siemens Energy einer der meistbeachteten Werte im deutschen Leitindex. Die Kombination aus hoher Auftragsdynamik und strukturellen Wachstumsmärkten sorgt dafür, dass der Konzern weiterhin im Fokus zahlreicher Analysten und Marktteilnehmer steht.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VY6FL1
Ask: 1,12
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VY33PF
Ask: 3,36
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY6FL1 VY33PF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
2 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
3 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
5 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Shell vor Quartalszahlen: Kommt jetzt der Ausbruch?

13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon: Kommt nach der Mega-Rallye nun das Blutbad?

9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche bereitet Unbehagen

9:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold kommt nach US-Arbeitsmarkbericht unter die Räder: Ist diese …

Gestern 9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ciena Corp. – Nächster KI-Profiteur „enttäuscht“: Solider …

Gestern 8:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall schließt Umbau ab: Rekordaufträge im Fokus

Freitag 17:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Neues Kursziel sorgt für Fantasie bei Anlegern

Freitag 17:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Warum Anleger wieder optimistisch werden

Freitag 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer