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Goldpreis – Das wird in der neuen Woche wichtig

Ist Barrick Mining bereit für das Comeback? 12.10.2026, 16:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis – Das wird in der neuen Woche wichtig: Ist Barrick Mining bereit für das Comeback?
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© Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay
Der Goldpreis beendete die Handelswoche nahe der eminent wichtigen Marke von 4.200 US-Dollar. Der Freitagshandel war von einer kräftigen Erholung geprägt. Beste Voraussetzungen für einen starken Wochenstart könnte man meinen. Doch so einfach ist das nicht.
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Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 36,47 EUR -0,44 % Baader Bank
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Zahlreiche Preisdaten werden veröffentlicht

Um sich greifende Inflations- und Zinssorgen belasten den Goldpreis massiv. Vor diesem Hintergrund werden die anstehenden Handelstage eminent wichtig, werden doch zahlreiche Preisdaten veröffentlicht, die die globale Zinsdiskussion aber vor allem die Zinsdiskussion in den USA anheizen könnten. Hier ein kleiner Auszug: Am kommenden Dienstag (13. Oktober) werden beispielsweise die aktuellen deutschen Verbraucherpreise veröffentlicht. Chinesische Verbraucher- und Erzeugerpreise sowie die US-amerikanischen US-Verbraucherpreise für September folgen am Mittwoch und könnten für Turbulenzen sorgen. Am Donnerstag vervollständigen die nicht minder wichtigen US-Erzeugerpreise schließlich das Bild.

Wie geht es mit den Anleiherenditen weiter?

Vor allem die hohen Ölpreise haben die Renditen der US-Staatsanleihen zuletzt nach oben getrieben. Der Rallye droht die Überhitzung. Ob der Rücksetzer bei den Renditen am Freitag, der maßgeblich die Goldpreiserholung gestützt hat, bereits Vorbote einer Korrektur war, bleibt abzuwarten. Sollte sich der Rücksetzer in den Anleiherenditen vom Freitag fortsetzen, wäre es nicht das schlechteste Szenario für Gold

Die 3.950 US-Dollar müssen halten

Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Der Goldpreis muss den Bereich um 3.950 US-Dollar verteidigen, will er sich nicht doch noch im Bereich von 3.500 US-Dollar wiederfinden. Auf der Oberseite gilt es zunächst, den Preisbereich von 4.200 US-Dollar aufzubrechen. Anschließend warten die 4.500 US-Dollar. 

Barrick Mining Aktienchart

Ist Barrick Mining bereit für das Comeback?

Die Goldpreisschwäche nagt an den Kursen der Produzentenaktien. Stellvertretend für den Sektor blicken wir auf Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0). Die Aktie musste in den letzten Wochen heftige Kursverluste hinnehmen. Zuletzt ging es für Barrick Mining unter die Marke von 40 US-Dollar. Dieser Rücksetzer könnte sich als ersehnte Marktbereinigung erweisen. Ein erster Schritt, um dieses Szenario zu bestätigen, wurde bereits gemacht, indem die Aktie rasch über die 40 US-Dollar zurückkehrte. Nun muss es über die nächsten Widerstände bei 41,8 US-Dollar und 44 US-Dollar gehen, um die untere Trendwende voranzutreiben.

Barrick Mining wird am 9. November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 veröffentlichen. 

Bn-Redaktion/mt
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