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DAX startet stark in die neue Handelswoche

Volkswagen Vorzüge – Der Kampf ums Comeback 12.10.2026, 16:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX startet stark in die neue Handelswoche: Volkswagen Vorzüge – Der Kampf ums Comeback
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© Symbolbild von Lilly Grace auf Pexels
Neue Woche, neues Glück. Der deutsche Leitindex startet optimistisch in die neue Handelswoche und verzeichnet im frühen Montagshandel deutliche Kursgewinne. Damit verbessert sich die Ausgangslage für den DAX erheblich. In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen sollte der gelungene Wochenstart aber noch nicht überbewertet werden.
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Ölpreise und Anleiherenditen als Belastungsfaktor

Es ist keine Entspannung bei den Ölpreisen in Sicht. Auch zu Wochenbeginn verzeichnet Brent-Öl einen leichten Preisanstieg auf über 105 US-Dollar. Die anhaltend hohen Ölpreise sind den Aktienmärkten ein Dorn im Auge, schürt das hohe Preisniveau doch unablässig Inflations- und Zinssorgen. Die Anleiherenditen notieren trotz leichter Entspannung ebenfalls auf exponierten Niveaus. 

Einigung zwischen EU und China stützt

Die zwischen der EU und China erzielte Einigung beim Thema Hybridautos stützt den deutschen Leitindex. Die Gefahr einer weiteren Eskalation im Handelsstreit wurde so erst einmal gebannt. 

Das wird in den nächsten Tagen wichtig

In den nächsten Tagen bricht eine Flut von Zahlen und Daten über die Aktienmärkte herein. Vor allem werden dabei Preisdaten im Fokus stehen. So werden unter anderem am Mittwoch die wichtigen US-Verbraucherpreisdaten erwartet. Einen Tag später stehen die US-Erzeugerpreisdaten zur Veröffentlichung an. Gleichzeitig nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf. Dabei werden vor allem die Zahlen der US-amerikanischen Banken im Fokus stehen und einen ersten Vorgeschmack geben, was in dieser Berichtssaison womöglich zu erwarten ist. 

Volkswagen Aktienchart

Volkswagen Vorzüge – Der Kampf ums Comeback

Volkswagen veröffentlichte heute die Zahlen zu den Fahrzeugauslieferungen. Nach neun Monaten sind es 6,01 Mio. Fahrzeuge. Dieser Wert liegt um 9 Prozent unter dem Vergleichswert des Jahres 2025. So wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 6,60 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert. Den Rückgang auf dem chinesischen Markt beziffert Volkswagen mit 30 Prozent. Auch das Nordamerikageschäft schwächelte mit einem Rückgang von 4 Prozent bei den ausgelieferten Fahrzeugen. 

Die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) reagierten unaufgeregt auf die Zahlen. Der Bruch der wichtigen Unterstützung von 70 Euro wirkt nach, doch gleichzeitig lässt die Aktie nicht nach im Bemühen, über diese Marke zurückkehren zu wollen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde eine Bewegung in Richtung 80 Euro winken. Dreht die Aktie hingegen nach unten ab, ist mit Abgaben in Richtung 60 Euro zu rechnen. 

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ für die Volkswagen Vorzüge, kürzten aber das Kursziel von 80 Euro auf 70 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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