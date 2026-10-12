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Handelsstreit mit China

Brüssel kappt BYD den Hybrid-Ausweg 12.10.2026, 16:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Brüssel deckelt künftig Hybrid-Importe, während BYDs Heimatgeschäft unter einem historischen Absatzeinbruch leidet. Die Exporte boomen zwar wie nie – doch genau dieser Ausweg wird nun enger. Aktionäre schwanken zwischen Sorge vor einer harten Bereinigung der Branche und Zuversicht, BYD könne sich besser behaupten als Konkurrenten. Zudem hat Investor Michael Burry zugekauft.
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Chinas Autobauer verlieren ihr wichtigstes Schlupfloch auf dem europäischen Markt. Die EU und Peking haben sich darauf verständigt, die Einfuhr von Hybridfahrzeugen ab Dezember auf rund 350.000 Autos pro Jahr zu begrenzen – die Importe dürften sich damit etwa halbieren. Für BYD kommt der Deckel zur Unzeit: Die Aktie gibt am Nachmittag um knapp 2,5 Prozent auf 8,42 Euro nach und notiert damit nicht weit über ihrem Jahrestief.

Hybride als Umweg um die Strafzölle

Seit 2024 belegt die EU vollelektrische Fahrzeuge aus China mit Strafzöllen. Hersteller wie BYD, SAIC und Chery setzten deshalb zuletzt verstärkt auf Plug-in-Hybride, die davon nicht erfasst waren. Bis August war der Anteil chinesischer Anbieter am europäischen Hybridmarkt auf rund ein Viertel gestiegen. Das neue Kontingent soll vier Jahre gelten und ab dem zweiten Jahr um jeweils 6 Prozent wachsen. Um den Regeln der Welthandelsorganisation zu genügen, gilt die Grenze formal für Hybrid-Importe aus allen Ländern. Peking will mit dem Kompromiss einen breiteren Handelskonflikt mit Brüssel abwenden.

Aus Anlegersicht wiegt der Rückschlag in Europa weniger schwer als der Kampf um Marktanteile in China selbst. Dort nehme BYD etablierten Herstellern wie Volkswagen spürbar Kunden ab und schlage sich im Absatz klar besser als die Konkurrenz. Der Ton dieser Einschätzung ist eher trotzig als besorgt.

Heimatmarkt bricht um 28 Prozent ein

Der Druck aus Brüssel trifft BYD in einer Phase, in der der Heimatmarkt tief in der Krise steckt. Im September brachen die Pkw-Verkäufe in China im Jahresvergleich um 28,1 Prozent auf 1,63 Millionen Fahrzeuge ein – der zwölfte Rückgang in Folge, ausgerechnet zum Auftakt der traditionellen Verkaufshochsaison. Hohe Ölpreise, eine schwache Konsumstimmung und der anhaltende Preiskampf halten Käufer zurück. Umso rasanter wächst das Exportgeschäft: Die Pkw-Ausfuhren legten um gut 73 Prozent auf rund 917.000 Fahrzeuge zu. BYD selbst setzte im September 463.561 Fahrzeuge ab, knapp 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerhalb Chinas hat sich der Absatz mit einem Plus von fast 154 Prozent mehr als verdoppelt.

Unter Anlegern wird diese Verschiebung nüchtern bewertet. Für einen schrumpfenden Heimatmarkt gebe es schlicht zu viele Elektroautobauer, eine harte Auslese sei kaum zu vermeiden.

Li Auto, Nio, BYD, Xpeng usw. – nicht alle werden überleben. Der Markt wird brutal ausgesiebt.

@Soulmate in BYD

Dass die Sorge nicht allein BYD gilt, zeigt der Blick auf die Konkurrenz: Auch Nio verliert am Nachmittag rund 3,7 Prozent auf 3,09 Euro. Zu diesem Punkt bleibt die Stimmung skeptisch.

Burry stockt auf, die Aktie tritt auf der Stelle

Ein Gegengewicht kommt aus den USA: Investor Michael Burry, bekannt für seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008, hat seine BYD-Position laut einem Portfolio-Update vom 6. Oktober aufgestockt. Er traut dem Konzern zu, zum günstigsten Fahrzeughersteller der Welt zu werden. Wie groß die Position ist, wurde nicht bekannt. An der Börse hat das bislang wenig bewirkt: Binnen eines Jahres hat die Aktie rund 28 Prozent an Wert verloren, im Wochenvergleich kommt sie nicht vom Fleck.

Aus charttechnischer Sicht steht das Papier nach der monatelangen Talfahrt an einer entscheidenden Stelle, heißt es auf Aktionärsseite: Dort träfen eine langfristige Aufwärtstrendlinie und eine wichtige Unterstützungszone aufeinander, erste Indikatoren deuteten auf eine Stabilisierung hin. Daraus speist sich die Hoffnung auf eine baldige Wende. Im Kurs ist davon allerdings noch wenig zu sehen – die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen charttechnischer Zuversicht und Ernüchterung über die lange Durststrecke.

Bn-Redaktion/sb
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