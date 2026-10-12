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Infineon-Aktie unter Druck

10 Prozent Minus trotz starker Zahlen 12.10.2026, 12:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Infineon
AI MODIFIED
© iStock.com/monsitj
Die Infineon-Aktie hat innerhalb weniger Tage einen Großteil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Rund zehn Prozent büßte der Kurs in nur zwei Handelstagen ein. Bemerkenswert ist dabei, dass die jüngsten Geschäftsdaten des Halbleiterkonzerns durchaus überzeugend ausfallen. An der Börse dominieren derzeit jedoch die Sorgen über Zinsen, Inflation und die schwächere Stimmung im Technologiesektor.
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Kurzer Höhenflug, harter Rücksetzer

Noch vor wenigen Tagen hatte Infineon den Sprung von 55,50 auf nahezu 65 Euro geschafft. Danach setzte eine schnelle Gegenbewegung ein. Am Mittwoch fiel die Aktie um knapp sechs Prozent, am folgenden Handelstag kamen weitere mehr als vier Prozent hinzu. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von knapp neun Prozent zu Buche. Einen konkreten negativen Unternehmensauslöser gab es dabei nicht.

Geschäft bleibt auf Wachstumskurs

Während der Aktienkurs unter Druck steht, liefert das operative Geschäft weiterhin positive Signale. Im dritten Quartal erreichte Infineon einen Rekordumsatz von 4,17 Milliarden Euro bei einer Marge von 19,1 Prozent. Besonders interessant bleibt das Geschäft mit Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren. Für das kommende Jahr werden damit bereits rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz erwartet. Zusätzlich investiert der Konzern in neue Geschäftsfelder und Kapazitäten, unter anderem mit der C2i-Übernahme und einem neuen Werk in Thailand.

Marktumfeld belastet Chipwerte

Der jüngste Kursrutsch ist deshalb vor allem im übergeordneten Umfeld zu sehen. Höhere Ölpreise, steigende Anleiherenditen und die weiterhin hohe Inflation erhöhen den Druck auf Technologieaktien. Auch starke Zahlen von Samsung konnten die Stimmung nicht drehen, weil die Erwartungen des Marktes noch höher lagen. Das zeigt, wie anspruchsvoll die aktuelle Börsenphase für Halbleiterwerte ist.

58 Euro werden zur Schlüsselmarke

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild zuletzt verschlechtert. Die Aktie nähert sich dem 50-Tage-Durchschnitt bei rund 58,60 Euro. Sollte diese Unterstützung fallen, könnte anschließend die Zone um 56 Euro relevant werden, wo der 200-Tage-Durchschnitt verläuft. Auch das jüngste Tief bei 55,50 Euro wäre dann schnell wieder erreichbar. Ein Bruch dieser Marken würde das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

Infineon braucht ein neues Signal

Nach dem schnellen Rückgang ist die Aktie inzwischen deutlich von ihrem jüngsten Hoch entfernt. Für eine Stabilisierung müsste sich zunächst die Unterstützung im Bereich von 58 bis 56 Euro behaupten. Auf der Oberseite bleibt dagegen die Marke von 65 Euro wichtig. Erst wenn Infineon dieses Niveau wieder nachhaltig überwinden kann, würde sich das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellen. Die nächsten Geschäftszahlen am 10. November dürften dabei zusätzliche Hinweise liefern.

Bn-Redaktion/js
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