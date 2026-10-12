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Sparkurs und AfD-Streit

BMW kehrt Pariser Autosalon den Rücken 12.10.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Sparkurs und AfD-Streit: BMW kehrt Pariser Autosalon den Rücken
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© BörsenNEWS.de
Münchens Autobauer zieht nach seiner Gewinnwarnung die Sparschraube an – sichtbar etwa auf Frankreichs wichtigster Branchenschau. Parallel sorgt die zurückgezogene Leasing-Zusage für Sachsen-Anhalts neuen AfD-Landtagspräsidenten für Debatten. Die Aktie notiert nahe dem Zwölfmonatstief.
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Wenn am Dienstag in Paris der Autosalon seine Tore öffnet, fehlt ein bekannter Name: BMW und Mini haben ihre Teilnahme gestrichen. Der Rückzug ist Teil des verschärften Sparkurses, den der Münchner Konzern nach seiner Gewinnwarnung im Juni eingeschlagen hat. Die Aktie startete mit leichten Aufschlägen in die Woche, hat diese aber weitgehend wieder abgegeben und notiert mit 53,53 Euro nur noch knapp 0,1 Prozent im Plus – rund 2 Prozent über dem Tief der vergangenen zwölf Monate. Zusätzlich steht der Konzern wegen einer zurückgezogenen Leasing-Zusage an einen AfD-Politiker im Fokus.

Gewinnwarnung zwingt zum Messe-Verzicht

Noch im Januar hatte BMW die Präsenz in Paris bestätigt, im Sommer folgte die Absage. Die Schau vom 13. bis 18. Oktober wäre eine Bühne für die Neue Klasse gewesen, etwa für den elektrischen iX3. Doch im Juni hatte BMW die Prognose für 2026 drastisch gekappt: Die operative Marge im Autogeschäft soll nur noch 1 bis 3 Prozent erreichen statt der zuvor angepeilten 4 bis 6 Prozent. Als Gründe nannte der Konzern den Einbruch auf dem chinesischen Automarkt und die Folgen des Nahost-Konflikts, der Energie verteuert und die Kauflaune dämpft. Spar- und Effizienzprogramme werden seither beschleunigt, was das Ergebnis im zweiten Halbjahr einmalig belasten dürfte.

Aus Anlegersicht ist die Diagnose klar: Der Preiskampf in China und hohe Investitionen in die E-Mobilität drückten auf die Marge. Die Hoffnung richtet sich deshalb auf den Hochlauf der neuen Plattform.

Bleibt das Auftragsvolumen stark, könnte die abgesenkte Fixkostenbasis ab 2027 den entscheidenden Margen-Turnaround liefern.

@Oz01 in BMW

Der Sparkurs wird damit eher als notwendige Durststrecke denn als Alarmsignal gelesen. Für schnelle Kurssprünge bleibe wenig Raum, heißt es – der Ton ist geduldig-abwartend.

Leasing-Absage an AfD-Landtagspräsidenten entfacht Debatte

Für Schlagzeilen sorgt BMW derzeit auch abseits der Bilanz. Der Konzern hat ein Leasingangebot für den Dienstwagen von Tobias Rausch zurückgezogen. Der AfD-Politiker war am 6. Oktober zum Präsidenten des Landtags von Sachsen-Anhalt gewählt worden – als erster Vertreter seiner Partei in diesem Amt. Die AfD wird vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextremistisch eingestuft. Gründe nennt BMW nicht, zu einzelnen Kundenbeziehungen äußere man sich grundsätzlich nicht. Rausch reagierte mit einem offenen Brief an den Vorstand und stellte darin die Frage, ob politische Überzeugungen darüber entscheiden sollten, mit wem ein deutsches Unternehmen Geschäfte macht.

Der Schritt berührt zugleich einen Teil des eigenen Absatzmarkts: Bei der Landtagswahl im September war die AfD in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft geworden. Auf Aktionärsseite wird entsprechend hitzig diskutiert. Ausgeschlossen werde durch die Entscheidung niemand, lautet ein Einwand – jeder Bürger könne weiterhin einen BMW kaufen. Dem steht die Beobachtung gegenüber, dass Geschäftspartner im Ausland bereits nachfragten, was bei BMW los sei. Vereinzelt ist sogar von Boykott die Rede, während der Wirbel an anderer Stelle als international bedeutungslos abgetan wird. Die Stimmung zu diesem Punkt ist gereizt und tief gespalten.

Fast die Hälfte unter dem Jahreshoch

An der Börse spiegelt sich die Debatte bislang nicht wider. Belastend wirkt vielmehr der operative Druck: Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 97,68 Euro hat die Aktie rund 45 Prozent eingebüßt, auf Jahressicht steht ein Minus von etwa einem Drittel. Während der DAX am Montag rund 0,2 Prozent auf gut 25.200 Punkte zulegt, tritt BMW auf der Stelle. Aus Sicht langfristig denkender Anleger sprächen die robuste Bilanz und die nach dem Kursrutsch niedrige Bewertung für Gelassenheit, die Transformationsphase erfordere aber Geduld – solche Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Die Zuversicht bleibt verhalten. Ob der Sparkurs greift, dürfte sich frühestens mit den ersten Neue-Klasse-Zahlen zeigen.

Bn-Redaktion/sb
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