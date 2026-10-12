Anzeige
++++++ Nach 600 % mit Moderna!: Cardiol Therapeutics vor Neubewertung! Analysten sehen massives Kurspotential ++++++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Plus 20 Prozent

Netzagentur ebnet Post den Weg zum Rekordporto 12.10.2026, 11:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die Bundesnetzagentur will der Post für 2027 und 2028 den größten Preisaufschlag ihrer Geschichte zugestehen: Im Schnitt 20,35 Prozent sollen es bei Sendungen von Privat- und Geschäftskunden sein, bei Paketen 10,72 Prozent. Die Behörde begründet das mit schrumpfenden Mengen. Die DHL-Aktie zeigt sich davon kaum beeindruckt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 56,60 EUR +0,52 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Ein Standardbrief könnte ab Januar erstmals mehr als einen Euro kosten. Die Bundesnetzagentur hat am Montag ihren Entwurf vorgelegt, nach dem die Deutsche Post das Briefporto zum Jahreswechsel um durchschnittlich 20,35 Prozent anheben dürfte – der größte Aufschlag, den die Behörde je in Aussicht gestellt hat. An der Börse fällt die Reaktion verhalten aus: Die Aktie des Mutterkonzerns DHL Group notiert rund 0,7 Prozent höher bei 56,49 Euro.

Netzagentur bleibt unter der Forderung der Post

Der Spielraum soll für die Jahre 2027 und 2028 gelten und fast doppelt so hoch ausfallen wie 2025, als mit 10,48 Prozent der bisherige Höchstwert erreicht worden war. 2022 hatte der durchschnittliche Aufschlag noch bei 4,6 Prozent gelegen. Nach Darstellung von Behördenchef Klaus Müller hatte die Post sogar mehr verlangt; mehrere vom Konzern geltend gemachte Positionen seien nicht berücksichtigt worden. Als Begründung nennt die Regulierungsbehörde die sinkende Zahl an Sendungen, auf die sich die Kosten des Netzes verteilen.

Die Post verweist in einer ersten Reaktion auf deutlich gestiegene Ausgaben für Löhne, Energie und Material. Zugleich räumt der Konzern ein, dass zu kräftige Preissprünge die Kundschaft belasten und die Briefmengen weiter drücken könnten. Bislang hat die Post eingeräumte Spielräume stets voll ausgeschöpft.

Standardbrief könnte 1,14 Euro kosten

Welche Sendungsart wie stark teurer wird, legt die Post später selbst fest. Würde der Aufschlag gleichmäßig verteilt, stiege das Porto für den Standardbrief von derzeit 95 Cent auf 1,14 Euro. Denkbar sind auch Schritte von 5 Cent, also 1,10 oder 1,15 Euro. Damit hätte sich der Preis seit 2012, als noch 55 Cent fällig waren, in etwa verdoppelt. Im europäischen Vergleich bliebe Deutschland dennoch günstig: In den Niederlanden kostet ein Standardbrief 1,40 Euro, in Frankreich 1,52 Euro – dort sind ab Januar bereits 1,67 Euro beschlossen.

Pakete sollen um knapp 11 Prozent teurer werden

Auch der Paketversand dürfte spürbar teurer werden. Für Pakete schlägt die Behörde einen Spielraum von 10,72 Prozent vor, nach 7,21 Prozent vor zwei Jahren. Für die Geschäftskundenpost gilt mit 20,35 Prozent derselbe Wert wie für Privatkunden. Das ist für die Post der gewichtigere Teil: Rund 85 Prozent des Briefgeschäfts entfallen auf Firmen und Behörden. Wettbewerber wie Hermes, DPD oder GLS sind an die Vorgaben nicht gebunden, weil sie keine flächendeckende Grundversorgung übernehmen.

Briefmenge hat sich seit 2005 fast halbiert

Hinter dem Preissprung steht der Strukturwandel: 2005 wurden in Deutschland noch 16,9 Milliarden Briefsendungen verschickt, 2025 waren es nur noch knapp 9,4 Milliarden. Gleichzeitig muss die Post ein dichtes Netz aus Briefkästen, Filialen und Zustellern unterhalten. Endgültig ist der Aufschlag noch nicht – zunächst wird die Branche angehört, danach legt die Behörde den Rahmen fest und prüft die konkreten Preise der Post.

Aktie hält sich nahe am Zwölfmonatshoch

Für die DHL-Aktie ist die Nachricht eher eine Randnotiz. Das Papier hat binnen zwölf Monaten von gut 38 Euro auf rund 56,50 Euro zugelegt, das Zwölfmonatshoch liegt bei 58,44 Euro. Parallel läuft das Rückkaufprogramm weiter: Seit dem 10. August hat der Konzern fast drei Millionen eigene Aktien erworben, allein in der vergangenen Woche gut 92.000 Stück zu durchschnittlich 55,81 Euro.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR2X4Q
Ask: 0,31
Hebel: 19,49
mit starkem Hebel
MN6T76
Ask: 1,31
Hebel: 4,35
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR2X4Q MN6T76. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP 2: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert Hauptdiskussion
3 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
4 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
7 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Anleger sollten jetzt genau hinsehen: Vestas dreht ab und könnte …

16:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet stark in die neue Handelswoche: Volkswagen Vorzüge – …

16:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach dem SpaceX-Knall: Steht die Deutsche Telekom vor dem nächsten …

16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis – Das wird in der neuen Woche wichtig: Ist Barrick …

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Handelsstreit mit China: Brüssel kappt BYD den Hybrid-Ausweg

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl dreht ins Plus: DAX trotzt Energiesorgen und testet Trendhürde…

16:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Druck auf Kiew: Rheinmetall zieht trotz Abstufung an

13:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie unter Druck: 10 Prozent Minus trotz starker Zahlen

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer