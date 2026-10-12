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US-Druck auf Kiew

Rheinmetall zieht trotz Abstufung an 12.10.2026, 13:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

US-Druck auf Kiew: Rheinmetall zieht trotz Abstufung an
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© BörsenNEWS.de
Während Berichte über einen drohenden Stopp amerikanischer Militärhilfe kursieren, steigt Deutschlands bekanntester Rüstungswert um rund 2,5 Prozent – obwohl Berenberg das Kursziel gerade erst um mehr als ein Drittel gekappt hat. Anleger sehen eher Rückenwind, ganz eindeutig ist ihre Rechnung aber nicht.
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Washington erhöht den Druck auf Kiew – und die Aktie von Rheinmetall legt zum Wochenstart deutlich zu. Am frühen Nachmittag kostete das Papier 958,45 Euro, gut 2,5 Prozent mehr als am Freitag und damit nahe am Tageshoch, obwohl Berenberg die Aktie erst vor dem Wochenende abgestuft hatte. Unter Aktionären herrscht vorsichtige Zuversicht, dass die politischen Signale dem Rüstungskonzern eher nützen als schaden.

USA drohen mit Stopp des PURL-Programms

Berichten zufolge haben Vertreter der US-Regierung am Samstag und Sonntag in Kiew und in mehreren europäischen Hauptstädten angerufen. Die Drohung: Washington könnte den Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine einstellen und den PURL-Mechanismus stoppen, über den europäische Staaten amerikanische Waffen für Kiew kaufen. Bedingung sei, dass die Ukraine ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien beendet. Am Sonntag verkündete US-Präsident Donald Trump dann, Russland und die Ukraine hätten sich auf eine Waffenruhe im Energiesektor verständigt. Wolodymyr Selenskyj nannte das zunächst eine Neuigkeit für ihn, erklärte später aber, die Streitkräfte hätten alle entsprechenden Befehle erhalten.

Mehrere Anleger bringen den Kursanstieg direkt mit diesen Nachrichten in Verbindung. Die politischen Entwicklungen des Wochenendes dürften der Aktie eher Rückenwind geben, lautet die Erwartung – kurz und bündig zusammengefasst in einer Frage:

Trumps Drohungen bzgl Waffenstopp sollten den Kurs heute unterstützen, oder nicht?

@HodlMan in RHEINMETALL

Ganz so eindeutig fällt die Rechnung aus Anlegersicht allerdings nicht aus. Kurzfristig müsse ein PURL-Stopp keine gute Nachricht sein, schließlich finanzieren europäische NATO-Staaten über das Programm US-Material für die Ukraine. Mittelfristig dürften sich die Europäer aber weiter von den USA emanzipieren wollen, weil auf Washington kein Verlass mehr sei. Bezweifelt wird zugleich, dass die US-Regierung den Schritt tatsächlich geht – sie würde sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Der Ton bleibt abwartend optimistisch.

Berenberg kappt Kursziel um mehr als ein Drittel

Bemerkenswert ist das Plus auch, weil Berenberg die Aktie am Freitag von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 1.600 auf 1.020 Euro gesenkt hat. Die Analysten begründen das mit Unsicherheit über die Wachstumsaussichten nach 2030. Diese Einschätzung stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Auf Aktionärsseite wurde die Abstufung früh am Morgen aufgegriffen, verbunden mit dem Hinweis, zusätzliche Aufträge seien Voraussetzung für weiteres Wachstum über 2030 hinaus.

Rheinmetall schlägt sich damit klar besser als der Gesamtmarkt: Der DAX hat seinen Vormittagsgewinn von rund 0,6 Prozent inzwischen auf knapp 0,3 Prozent bei gut 25.270 Punkten eingegrenzt. Wie tief die Aktie zuvor gefallen ist, zeigt der Jahresvergleich: Vor zwölf Monaten kostete sie noch rund 1.880 Euro, inzwischen ist es etwa die Hälfte. In der vergangenen Woche rutschte der Kurs bis auf gut 923 Euro und damit an das Zwölfmonatstief heran. Die Schwäche wird unter Anlegern auch damit erklärt, dass große Investoren auf noch etwas günstigere Kurse warten könnten.

Mit Argwohn wird zudem registriert, dass der Getriebehersteller Renk den Anstieg nicht mitmache und seit Tagen nachgebe. Zwar gelten beide Unternehmen aus Sicht zuversichtlicher Aktionäre als gut aufgestellt; der Einwand lautet jedoch, bisher deute nichts auf eine baldige Wende bei Renk hin. Die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen Erleichterung über den freundlichen Wochenstart und Ungeduld angesichts des langen Abwärtstrends.

Bn-Redaktion/sb
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