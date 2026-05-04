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Goldpreis in entscheidender Phase

Agnico Eagle Mines mit Quartalszahlen 04.05.2026, 13:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis in entscheidender Phase: Agnico Eagle Mines mit Quartalszahlen
© Alina Matveycheva auf Pexels
Der Goldpreis befindet sich in einer entscheidenden Phase. Nach der Fed-Sitzung in der vergangenen Woche schien von ihm eine Last abgefallen zu sein. Doch so wirklich in die Gänge kommt das Edelmetall in diesen Tagen nicht. Immerhin notiert Gold nach wie vor oberhalb von 4.500 US-Dollar. Das ist aus charttechnischer Sicht ein eminent wichtiger Preisbereich. Um für frisches Aufwärtsmomentum zu sorgen, muss der Goldpreis jedoch über die 4.800 US-Dollar. Die zentrale Unterstützungszone liegt indes unverändert bei 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar.
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Agnico Eagle Mines 156,03 EUR -0,37 % Lang & Schwarz

Auf fundamentaler Seite gibt es wenig Bewegung. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren zur Stunde knapp unterhalb von 4,4 Prozent. Die 4,4 Prozent stellen eine wichtige Marke dar. Sollten die Renditen darüber hinweg ansteigen, könnte das den Goldpreis belasten. Insofern gilt es, die weiteren Entwicklungen im Auge zu behalten. Die Situation rund um den wichtigen US-Dollar-Index ist ähnlich. Dieser behauptet sich zur Stunde oberhalb von 98 Punkten. Eine Bewegung über die 100 Punkte würde dem Goldpreis zusetzen. 

In dieser recht ambivalenten Gemengelage trudeln immer mehr Quartalszahlen ein. Mit dem kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines vermeldete zuletzt eines der wichtigsten Unternehmen aus dem Goldsektor Quartalsergebnisse. Der Markt bewertete die Zahlen zurückhaltend. 

Agnico Eagle Mines Aktienchart

Agnico Eagle Mines mit Quartalszahlen

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) vermeldete am 30. April die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf die wesentlichsten Kennzahlen. Agnico Eagle Mines verzeichnete einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 1,706 Mrd. US-Dollar (EPS 3,41 US-Dollar), nach  0,770 Mrd. US-Dollar (EPS 1,53 US-Dollar). Das bereinigte EBITDA wurde mit 3,011 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 1,590 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der free cash flow belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 0,732 Mrd. US-Dollar, nach 0,594 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Goldproduzent bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung noch einmal das Produktionsziel für 2026 in Höhe von 3,3 Mio. Unzen bis 3,5 Mio. Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.400 US-Dollar bis 1.550 US-Dollar je Unze Gold. 

Offenkundig hatte sich der Markt etwas mehr erhofft. Die Reaktion fiel doch recht zurückhaltend aus. Agnico Eagle Mines erreicht nunmehr den zentralen Unterstützungsbereich 175 US-Dollar / 150 US-Dollar. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen. Anderenfalls könnte es eng werden. 

Bn-Redaktion/mt
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