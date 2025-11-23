Anzeige
23.11.2025, 15:33 Uhr

Gold
© Symbolbild von Zlaťáky.cz auf Unsplash
Der Dezembertermin der US-Notenbank gilt als richtungsweisend für die Finanzmärkte, insbesondere wegen der Veröffentlichung der Wirtschaftsprognosen („Dot Plots“). Diese haben das Potenzial, den Goldpreis stark zu beeinflussen – wie bereits im Dezember 2024 zu beobachten war. Trotz aktueller Nervosität zeigt sich der Goldpreis stabil und könnte auch diesmal von seiner Widerstandskraft profitieren.
Gold 4.065,89 USD ±0,00 % Forex

Dezember bringt mehr als nur Zinsentscheidungen

Der Dezembertermin der US-Notenbank ist traditionell ein Schlüsselmoment für die Märkte – nicht nur, weil es meist die letzte geldpolitische Entscheidung des Jahres ist, sondern vor allem wegen der umfangreichen Projektionen, die parallel veröffentlicht werden. Am 10. Dezember wird die Fed nicht nur über den Leitzins entscheiden, sondern auch ihre aktuellen Einschätzungen zu Wirtschaftswachstum, Inflation, Arbeitsmarkt und Zinspfad präsentieren. Diese „Dot Plots“ und Prognosen gelten an den Finanzmärkten oft als der eigentliche Kurstreiber – insbesondere für Edelmetalle wie Gold.

Die Erfahrung zeigt: Wer nur auf die Zinsentscheidung schaut, greift zu kurz. Die eigentliche Spannung liegt im Vergleich mit den letzten Projektionen vom September. Jede noch so kleine Anpassung – etwa bei der Inflationserwartung oder der Einschätzung zur künftigen Zinspolitik – kann den Markt in Bewegung versetzen.

Rückblick: Dezember 2024 als warnendes Beispiel

Ein Blick zurück zeigt, welche Sprengkraft solche Fed-Statements entfalten können. Im Dezember 2024 senkte die US-Notenbank zwar wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte. Doch die gleichzeitig veröffentlichten Projektionen zeichneten ein weniger optimistisches Bild der wirtschaftlichen Zukunft. Die Folge: schlechte Stimmung an den Märkten – auch bei Edelmetallen.

Der Goldpreis reagierte zunächst mit einem Rücksetzer, fing sich jedoch relativ schnell wieder. Die Phase war geprägt von Nervosität, kurzfristigen Gewinnmitnahmen und Kursverlusten – doch das übergeordnete bullische Bild blieb intakt. Das zeigt: Auch wenn negative Überraschungen für Volatilität sorgen, besitzt Gold eine beeindruckende Widerstandskraft.

Nervöse Märkte, robuster Goldpreis

Auch aktuell setzt der Goldpreis seine Konsolidierungsphase fort. Das Aufwärtspotenzial wirkt vor dem Hintergrund der Unsicherheiten begrenzt, Gewinnmitnahmen und Rücksetzer prägen das Bild. Doch trotz dieser Schwankungen zeigt sich Gold erstaunlich stabil – und das auf einem beeindruckenden Niveau: Mit Preisen jenseits der 4.000 US-Dollar bleibt das bullische Szenario klar erhalten.

Besonders bemerkenswert: Die Nervosität vor der anstehenden Fed-Sitzung ist an den Märkten deutlich spürbar. Teilweise dominieren fast panikartige Reaktionen das Handelsgeschehen. Doch Gold zeigt sich davon bislang unbeeindruckt. Diese Robustheit könnte sich als wertvoll erweisen – gerade, wenn die US-Notenbank am 10. Dezember erneut mit Überraschungen aufwartet.

Bn-Redaktion/aw
