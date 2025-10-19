Anzeige
Goldpreis unter Druck

Barrick, Newmont & Co. taumeln. Wie geht’s weiter? 19.10.2025, 09:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis unter Druck: Barrick, Newmont & Co. taumeln. Wie geht’s weiter?
Schrecksekunde für Gold und Silber am Freitag! Die beiden Edelmetalle verzeichneten während des Freitagshandels eine veritable Achterbahnfahrt. Zunächst ging es sowohl für Gold als auch Silber noch nach oben. Die Rekordjagd fand zunächst ihre Fortsetzung, ehe im weiteren Tagesverlauf Gewinnmitnahmen aufkamen. Dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China vermeintlich etwas entspannte, führte dazu, dass Investoren wieder mehr Risiko eingingen und sich von den sicheren Häfen Gold und Silber verabschiedeten; zumindest temporär. Brandherde, wie die drohende US-Bankenkrise, traten zunächst in den Hintergrund. Im späten Freitagshandel erholten sich die Preise wieder. Das nährt die Hoffnung auf einen robusten Wochenstart. Ohnehin sollte man den Rücksetzer vom Freitag nicht überbewerten. Die furiose Preisrallye machte beide Edelmetalle anfällig für Rücksetzer bzw. Korrekturbewegungen. Es bedurfte „nur“ noch eines Auslösers und der wurde mit der vermeintlichen Entspannung im Handelskonflikt gefunden.
Die nächste Handelswoche wird vor diesem Hintergrund richtungsweisend. Stolpern die beiden Edelmetalle in die eigentlich dringend benötigte Verschnaufpause bzw. Korrektur oder kommt es, wie zuletzt immer – Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt. Korrekturen bekamen so erst gar nicht erst die Gelegenheit, sich adäquat zu entwickeln.

Bricht man die aktuelle Konstellation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich feststellen, dass der Korrekturbedarf da ist. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 4.000 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Ein Rücksetzer unter die 4.000er Marke sollte hingegen zur Vorsicht mahnen.

Der (temporäre) Schwächeanfall des Goldpreises initiierte eine knackige Korrektur bei den Produzentenaktien. Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines oder Werte aus der 2. Reihe – es wurde Kasse gemacht. Wie könnte es nun weitergehen?

Barrick Mining – Herber Rücksetzer

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) geriet am Freitag kräftig unter die Räder. Massive Gewinnmitnahmen bestimmten das Handelsgeschehen. Nach der Kursrallye der letzten Wochen kommen die Gewinnmitnahmen erst einmal nicht überraschend.

Aktienanalyse

Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer jedoch zur Unzeit. Die Gewinnmitnahmen vereitelten den Ausbruch über die 36,1 US-Dollar. Das Risiko eines Doppeltops ist nicht von der Hand zu weisen. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn der Rücksetzer auf 32,2 US-Dollar begrenzt bliebe. Sollte es darunter gehen, könnte es eng werden.

Zusammengefasst

Barrick Mining korrigiert. Die Korrektur ist auf lange Sicht zu begrüßen. Sollte es für die Aktie unter die 32,2 US-Dollar gehen, könnte das weitere Abgaben auf 30 US-Dollar provozieren. Ein neues Verlaufshoch muss her, um die Rallye wieder anzukurbeln.

Bn-Redaktion/mt
