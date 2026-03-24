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Grüner Automarkt

Nur noch Wachstum dank E-Autos? 24.03.2026, 11:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Bild von A. Krebs auf Pixabay
Europas Automarkt steht an einem Wendepunkt. Elektroautos gewinnen rasant an Bedeutung und verändern die Spielregeln der Branche. Gleichzeitig sorgen neue Förderungen und geopolitische Risiken für ein spannendes Spannungsfeld.
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Elektroautos treiben Europas Automarkt leicht nach oben

Der europäische Automarkt hat im Februar leicht zugelegt, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Insgesamt stiegen die Neuzulassungen um 1,7% auf 979.321 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in großen Märkten wie Deutschland, Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich legten die Verkäufe zu, während Frankreich einen deutlichen Rückgang von fast 15% verzeichnete. Der Trend zeigt klar: Käufer orientieren sich zunehmend in Richtung elektrifizierter Modelle.

Subventionen und neue Modelle beschleunigen den Wandel

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind staatliche Förderprogramme und eine wachsende Auswahl günstiger Modelle. Fahrzeuge mit Stecker verzeichneten in Deutschland einen Anstieg von 27%, nachdem neue Zuschüsse insbesondere Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen ansprachen. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach reinen Elektroautos in Frankreich um 28%, während klassische Antriebe deutlich verloren. Neue Modelle wie kompakte Stromer und erschwingliche SUVs verstärken diesen Trend zusätzlich.

Marktanteile verschieben sich deutlich zugunsten von E-Mobilität

Bereits in den ersten zwei Monaten des Jahres entfiel mehr als ein Drittel der Verkäufe auf batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Analysten betonen: „Neue, günstigere Modelle kommen auf den Markt und staatliche Maßnahmen fördern die Verbreitung von Elektrofahrzeugen.“ Dieser strukturelle Wandel verändert die Dynamik der gesamten Branche – klassische Verbrenner verlieren zunehmend an Bedeutung.

Geopolitische Risiken könnten Nachfrage dämpfen

Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Ausblick unsicher. Der Konflikt im Nahen Osten könnte die wirtschaftliche Erholung bremsen. Eine mögliche Folge wären steigende Inflation und Zinsen, was die Kaufbereitschaft für größere Anschaffungen wie Autos reduziert. Eine Prognose warnt, dass die europäischen Verkaufszahlen im Jahr 2026 um 4% sinken könnten, statt wie zuvor erwartet um 2% zu steigen.

Neue Konkurrenz und Milliardenförderung erhöhen den Druck

Der Wettbewerb verschärft sich zusätzlich durch internationale Hersteller. Marken aus China gewinnen Marktanteile und verkauften zuletzt gemeinsam 40.314 Fahrzeuge, was etwa 4% Marktanteil entspricht. Gleichzeitig setzt Deutschland mit einem Förderprogramm von €3 Milliarden neue Impulse. Die Subventionen zwischen €1.500 und €6.000 sollen bis 2029 rund 800.000 Fahrzeuge unterstützen. Umweltminister Carsten Schneider betonte: „Ich bin von der Qualität europäischer und deutscher Marken überzeugt.“ Dennoch bleibt der Wettbewerb offen – und intensiver denn je.

Bn-Redaktion/ts
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