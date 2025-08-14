2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm!
Anzeige
Harte Zeiten im Stahlgeschäft

Thyssenkrupp senkt Prognose, Jobs in Gefahr 14.08.2025, 12:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Harte Zeiten im Stahlgeschäft: Thyssenkrupp senkt Prognose, Jobs in Gefahr
© Symbolbild von Morteza Mohammadi auf Unsplash
Die Aktie von Thyssenkrupp notiert derzeit bei 8,95 EUR. Der Industriekonzern hat seine Umsatz- und Investitionsziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Grund sind vor allem neue US-Zölle, schwache Stahlpreise und eine globale Nachfrageschwäche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ThyssenKrupp 8,99 EUR -7,24 % L&S Exchange

Prognosesenkung und Investitionskürzungen

Thyssenkrupp erwartet nun für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz zwischen 32 und 34 Milliarden EUR, zuvor waren es 34 bis 36 Milliarden EUR. Gleichzeitig werden die Investitionen um 15 % gekürzt, auf rund 1,35 Milliarden EUR. CEO Miguel Angel Lopez Borrego begründet diesen Schritt mit der „deutlich verschlechterten Marktlage“ und der Notwendigkeit, Liquidität zu sichern.

US-Zölle treffen Stahlgeschäft

Besonders das Stahlsegment leidet unter den von der US-Regierung verhängten 15-%-Zöllen auf importierten Stahl aus der EU. Die USA zählen zu den profitableren Exportmärkten für Thyssenkrupp, und der Zollaufschlag drückt die Wettbewerbsfähigkeit deutlich. Analysten schätzen, dass allein dadurch der EBIT-Beitrag des Segments um bis zu 120 Millionen EUR sinken könnte.

Preisdruck und Nachfrageschwäche

Die globale Stahlbranche sieht sich gleichzeitig mit einem Überangebot und rückläufigen Bau- sowie Automobilaufträgen konfrontiert. Die Preise für Warmbandstahl in Europa liegen laut Branchenverband Worldsteel aktuell bei rund 620 EUR pro Tonne, etwa 12 % unter dem Vorjahreswert. Das drückt die Margen zusätzlich.

Marine-Sparte im Fokus

Während das Marinegeschäft durch neue U-Boot-Aufträge für die Bundeswehr und Exportkunden grundsätzlich solide läuft, sorgen Projektverzögerungen und Kostensteigerungen für Ergebnisrisiken. Dennoch bleibt dieser Bereich einer der wenigen Wachstumsträger im Konzernportfolio.

Stellenabbau als Sparmaßnahme

Um Kosten zu senken, plant Thyssenkrupp den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen weltweit, verteilt auf mehrere Jahre. Ziel ist es, die jährlichen Fixkosten um etwa 600 Millionen EUR zu senken. Gewerkschaften kritisieren die Maßnahme scharf, da sie strukturelle Probleme nicht löse.

Ausblick bleibt unsicher

Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zwischen 200 und 400 Millionen EUR. Ob diese Spanne gehalten werden kann, hängt stark von der Stahlpreisentwicklung und den Exportmöglichkeiten außerhalb der USA ab.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum überwiegt Skepsis. Einige Anleger sehen die Aktie auf „Sparflamme“ und erwarten kurzfristig keine Kurserholung. Optimisten hoffen, dass die Marine-Sparte und mögliche politische Entspannung mit den USA wieder für Aufwind sorgen könnten.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM1L4J
Ask: 1,57
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM1L4J. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schwächelt. Die nächsten …

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo überrascht mit Rekordquartal: Umsatz bei 18 Mrd. US-Dollar

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wachstum mit Nebenwirkungen – KI-Hoffnungsträger: CoreWeave-Aktie…

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Gewinnrückgang trifft, Prognose bleibt unangetastet

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing: Weniger Auslieferungen, Gewerkschaft erhöht Druck

Gestern 20:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON steigert Gewinn: Forderung nach höheren Renditen

Gestern 19:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec Strategie unter Beobachtung: Investoren bleiben wachsam

Gestern 19:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Xiaomi sprengt Akku-Limits: Smartphones mit 9.000 mAh!

Gestern 18:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer