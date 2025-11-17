Anzeige
Nach einer kurzen Atempause nimmt die Aktie von Heidelberg Materials wieder Fahrt auf. Am Montag kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 213 Euro und rückt damit erneut in Reichweite seines jüngsten Allzeithochs von 217,40 Euro, das erst wenige Tage zuvor erreicht wurde. Der jüngste Kursschub kommt nicht von ungefähr – er wurde durch eine deutlich optimistischere Einstufung durch die britische Investmentbank Barclays ausgelöst.
Barclays-Analyst sieht 261 Euro als fairen Wert

Der Impulsgeber hinter dem erneuten Kursanstieg ist Analyst Tom Zhang von Barclays. Er erhöhte das Kursziel für Heidelberg Materials kräftig – von bislang 194 auf nun 261 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von rund 35 Prozent oder satten 67 Euro. Zugleich änderte Zhang seine Einschätzung von „Equal Weight“ auf „Overweight“ – ein klares Signal, dass er in der Aktie erhebliches Potenzial sieht. Gemessen am aktuellen Kursniveau bedeutet das ein kalkuliertes Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent.

Noch bemerkenswerter: Zhangs Schätzungen für das operative Ergebnis des Baustoffkonzerns bis 2030 liegen zum Teil bis zu 28 Prozent über dem aktuellen Analystenkonsens. Nach einer tiefgreifenden Bewertung des Kostenprofils zeigt er sich langfristig deutlich optimistischer als der Markt.

COâ‚‚-Strategie als möglicher Wendepunkt für die Branche

Zhangs Zuversicht fußt vor allem auf einem strukturellen Faktor: dem europäischen Emissionsrechtehandel (ETS). Während viele Beobachter die verschärften Klimavorgaben als Belastung interpretieren, erkennt Zhang darin ein mögliches Profitabilitätsplus – vor allem für gut aufgestellte Konzerne wie Heidelberg Materials. Der DAX-Konzern investiert bereits seit Jahren in COâ‚‚-arme Technologien und will sich als Pionier im Bereich Dekarbonisierung positionieren.

Ein konkreter Meilenstein auf diesem Weg: Im Juni 2025 nahm Heidelberg Materials in Brevik (Norwegen) die weltweit erste industriell eingesetzte Kohlenstoffabscheidungsanlage in einer Zementfabrik in Betrieb. Dieser technologische Vorsprung könnte sich künftig nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch auszahlen – insbesondere, wenn der Emissionshandel zunehmend zum Wettbewerbsfaktor wird.

Insiderkäufe verstärken den Aufwärtstrend

Die positive Analystenmeinung fällt nicht in ein Vakuum: Schon in der Vorwoche hatten mehrere Insiderkäufe für Aufsehen gesorgt. Führungskräfte des Unternehmens griffen zu – ein klassisches Vertrauenssignal, das bei Investoren oft für zusätzliche Dynamik sorgt. Die Folge: Das neue Allzeithoch konnte erreicht werden, und die Aktie bewegt sich nun auf hohem Niveau mit Blick nach oben.

Die zentrale Frage bleibt: Kann Heidelberg Materials die optimistischen Erwartungen tatsächlich erfüllen? Analyst Zhang scheint davon überzeugt zu sein – die nächsten Monate dürften zeigen, ob sein bullisches Szenario tragfähig ist und die Aktie tatsächlich Kurs auf die 261-Euro-Marke nimmt.

