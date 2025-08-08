Heidelberg Materials

Rallye läutet nächste Runde ein. Das sind die Kursziele 08.08.2025, 10:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Heidelberg Materials: Rallye läutet nächste Runde ein. Das sind die Kursziele
© Bild bn Symbolbild
Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials scheint ihrer beeindruckenden ein weiteres Kapitel hinzufügen zu wollen. Die Zeichen stehen auf Ausbruch. Die zuletzt veröffentlichten Quartals- bzw. Halbjahreszahlen wirken nach. Welche Kursziele lassen sich aus dem neuen Kaufsignal ableiten?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Heidelberg Materials 208,05 EUR +0,27 % Lang & Schwarz
DAX 24.175,07 PKT -0,07 % Ariva Indikation

Heidelberg Materials legt ein starkes 1. Halbjahr hin

Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) legte Ende Juli sehr robuste Zahlen für das 2. Quartal 2025 vor. Wir betrachten diese an dieser Stelle auf Halbjahresbasis. Der Baustoffkonzern verzeichnete im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 einen Umsatzanstieg in Höhe von 4 Prozent auf 10,398 Mrd. Euro. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 1,282 Mrd. Euro. Das ist ein Plus von über 6 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2024. Die Marge lag entsprechend bei 12,3 Prozent und damit leicht über dem Niveau (12,0 Prozent) des 1. Halbjahrs 2024. Auf die Aktionäre entfiel im 1. Halbjahr 2025 ein Gewinn in Höhe von 686 Mio. Euro (entspricht EPS in Höhe von 3,85 Euro), nach 574 Mio. Euro (EPS 3,16 Euro) im Vergleichszeitraum 2024. Die Zahlen kamen vor dem Hintergrund des unverändert heraufordernden Umfelds gut an. Zudem bestätigte Heidelberg Materials die Prognose für das Gesamtjahr und rechnet unverändert mit einem Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs in einer Spanne von 3,25 Mrd. Euro bis 3,55 Mrd. Euro.

Chartanalyse

 

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie nach wie vor einen exzellenten Eindruck. Aktuell attackiert Heidelberg Materials das markante Juli-Hoch, das die Aktie damals bei 207 Euro ausgebildet hatte. Ein frisches Kaufsignal zeichnet sich ab und dieses könnte die Aktie zunächst in Richtung 220 Euro / 225 Euro tragen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden; im besten Fall auf 200 Euro. Unter die 191 Euro sollte es indes nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank passten kürzlich den fairen Wert für Heidelberg Materials von 203 Euro auf 226 Euro an. Das Votum lautet unverändert „kaufen“. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 217,7 Euro auf 236,5 Euro an. Etwas zurückhaltender ist man im Hause JPMorgan. Das Votum lautet zwar noch immer „overweight“, doch das Kursziel wurde von 220 Euro auf 217 Euro gesenkt.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK9776
Ask: 1,09
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MK7SVH
Ask: 4,66
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK9776 MK7SVH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
2 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
3 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
6 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
7 Original-Research: DWK Deutsche Wasserkraft AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Buy Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Erholung nach Cyberattacke stützt Vertrauen, doch Unsicherheit …

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent überzeugt …

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Munich Re unter Druck – Preisschwäche im Kerngeschäft dämpft…

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Explosive DroneShield-Aktie: Müssen Sie jetzt sofort verkaufen, …

Gestern 17:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VORSICHT vor dieser Aktie? Medizintechnik-Riese stürzt ab!

Gestern 16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple Comeback? Aktie trotzt Problemen und feiert Comeback

Gestern 16:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk dominiert: Tesla auf dem Prüfstand der Börse

Gestern 15:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zahlen stark, Ausblick schwächelt – Anleger reagieren nervös

Gestern 15:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer