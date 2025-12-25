Heidelberg Materials überzeugt in 2025: Ist die Aktie auch ein Favorit für 2026?

Heidelberg Materials überzeugt in 2025

Die Aktie des Baustoff-Konzerns Heidelberg Materials gehört im Jahr 2025 sicherlich zu den positiven Überraschungen im Dax. In einem robusten Umfeld setzte die Aktie zum Höhenflug an. Heidelberg Materials profitierte dabei maßgeblich von den Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung. Zuletzt sorgten jedoch auch die verbesserten Aussichten auf einen Frieden in der Ukraine für eine gewisse Kaufstimmung, geht es dabei doch mehr oder weniger um den Aufbau eines ganzen Landes. Sollte es hierzu kommen, könnte Heidelberg Materials maßgeblich davon profitieren. Heidelberg Materials unterhält bereits jetzt diverse Produktionsstätten in Polen. Die damit einhergehende Nähe zur Ukraine eröffnet dem Baustoff-Konzern strategische Möglichkeiten, sollte der Wiederaufbauprozess in der Ukraine irgendwann starten.
Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) legte in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Kursentwicklung an den Tag. Die Aktie des Baustoff-Konzerns startete im Kursbereich von 120 Euro ins Börsenjahr 2025. Nach den ersten schwungvollen Monaten nahm die Dynamik der Rallye zwar etwas ab, doch Heidelberg Materials blieb am Drücker. Im Ergebnis gab es in den letzten Monaten eine permanente Rekordjagd ohne größere Schwächephasen.

Das Chartbild wird von einem stark ausgeprägten Aufwärtstrend (grün dargestellt) dominiert. Mit dem Ausbruch über die Widerstände von 213 Euro und 217 Euro öffnete sich für die Aktie die Tür in den Kursbereich von 220 Euro und darüber hinausgehend. Bis auf knapp 226,8 Euro kämpfte sich Heidelberg Materials bereits, doch der entscheidende Vorstoß, um sich von den 217 Euro loszusagen, blieb bislang aus. Dabei bedarf es in der aktuellen Situation eines beherzten Vorstoßes auf ein neues 52-Wochen-Hoch, um die Rallye wieder anzukurbeln. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 192 Euro / 191 Euro zu verorten. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls könnte es eng für Heidelberg Materials werden. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst ihr Votum „overweight“ für Heidelberg Materials. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 260 Euro an. Die Analysten von Goldman Sachs werden zuversichtlicher. Sie bestätigten das Votum „buy“ für die Aktie des Baustoff-Konzerns. Das Kursziel passten sie dabei von 240 Euro auf 250 Euro nach oben an.

Bn-Redaktion/mt
