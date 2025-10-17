Anzeige
Heidelberger Druckmaschinen

Mega-Deal in China 17.10.2025, 14:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Druckmaschine
© Symbolbild von Srdjan Ivankovic auf Unsplash
Heidelberger Druckmaschinen erzielt mit dem Verkauf von zehn weiteren Jetfire 50-Systemen an Shengda Printing Technology einen bedeutenden Erfolg im chinesischen Markt. Die digitalen Drucksysteme beweisen industrielle Stärke im 24/7-Betrieb und ermöglichen erhebliche Effizienzsteigerungen in der Hochvolumenproduktion. Trotz operativer Erfolge bleibt die Aktie volatil, doch die strategische Ausrichtung auf digitalen Druck macht Heidelberg zum Schlüsselakteur in einem wachsenden Milliardenmarkt.
Jetfire-Systeme beweisen industrielle Stärke im Dauerbetrieb

Während viele klassische Druckverfahren an ihre Grenzen stoßen, nimmt Heidelberger Druckmaschinen mit seiner digitalen Strategie an Fahrt auf. Ein entscheidender Impuls kommt aus China: Das Unternehmen Shengda Printing Technology hat zehn weitere Jetfire 50 Inkjet-Systeme bestellt – ein Auftrag, der nicht nur den technologischen Fortschritt unterstreicht, sondern auch das Vertrauen in die deutsche Drucktechnik bekräftigt.

Shengda nutzt seit Juni 2025 Jetfire-Systeme für seine Hochleistungsproduktion. In nur wenigen Monaten wurden mehr als zehn Millionen Drucke gefertigt – eine beeindruckende Zahl angesichts der täglichen Verarbeitung von über 80.000 Bestellungen, von denen rund 95 Prozent über Online-Kanäle eingehen. Die Technologie hat sich dabei als robust, effizient und präzise erwiesen. Shengda-Eigentümer Cui Wen Feng zeigt sich überzeugt: Der Automatisierungsgrad und die Gesamtleistung seien beeindruckend. Die erste Installation aus dem neuen Auftragspaket ist bereits für Dezember 2025 vorgesehen – der Rollout erfolgt damit nahezu nahtlos.

Heidelberger Druckmaschinen liefert mit Jetfire ein System, das für den industriellen Dauerbetrieb konzipiert ist. Shengda profitiert unter anderem von sinkenden Personalkosten, da pro Schicht zwei bis drei Bediener eingespart werden können. Die Drucksysteme laufen rund um die Uhr bei stabiler Farbqualität und minimalen Ausfallzeiten – eine Kombination, die im wettbewerbsintensiven Onlinedruck-Markt zunehmend entscheidend wird.

Milliardenmarkt im Wandel: Heidelbergs Strategie trifft den Nerv der Zeit

Der globale Digitaldruckmarkt steht vor einem strukturellen Wachstum. Heidelberger Druckmaschinen erwartet, dass das Marktvolumen bis 2029 von aktuell fünf Milliarden Euro auf 7,5 Milliarden Euro steigen wird. Damit wird die Jetfire-Technologie zu einem zentralen Baustein in der langfristigen Unternehmensstrategie.

Shengda baut unterdessen seine Kapazitäten massiv aus. Mittelfristig sind 20 bis 30 digitale Produktionslinien geplant. Bereits heute hat das Unternehmen über 300 Millionen Renminbi in Digitaldrucktechnologie investiert. Monatlich produziert Shengda etwa sechs Millionen A4-Seiten – mit Reserven für bis zu acht Millionen. Diese Zahlen zeigen: Die Nachfrage ist nicht nur vorhanden, sie wächst weiter. Heidelberger Druckmaschinen steht mit dieser Partnerschaft an vorderster Front eines sich stark wandelnden Marktes.

Mit rund 200 installierten Drucksystemen von Heidelberg zählt Shengda schon heute zu den wichtigsten Kunden des Maschinenbauers. Die Entscheidung für eine digitale Erweiterung macht Heidelberg zum Komplettanbieter – ein strategischer Vorteil, gerade in einem Umfeld, das sich immer stärker auf automatisierte, datengesteuerte Produktion konzentriert.

Aktie bleibt unter Druck – trotz operativer Stärke

Trotz der positiven operativen Entwicklungen spiegelt sich die Dynamik bislang nur bedingt im Kursverlauf wider. Die Aktie notiert derzeit bei 2,07 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,96 Prozent am aktuellen Handelstag entspricht. Auf Jahressicht jedoch zeigt sich eine ganz andere Realität: Seit Anfang des Jahres hat das Papier um bemerkenswerte 114 Prozent zugelegt – mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr.

Das bisherige 52-Wochen-Hoch liegt bei 2,54 Euro. Angesichts der wachsenden internationalen Nachfrage nach digitalen Drucklösungen scheint es nicht ausgeschlossen, dass Heidelberger Druckmaschinen diese Marke erneut in den Fokus nehmen kann. Chief Technology & Sales Officer Dr. David Schmedding sieht die Shengda-Investition als klares Signal: Sie zeige, dass Heidelbergs industrielle Digitaldrucklösungen im globalen Wettbewerb überzeugen.

Die enge Partnerschaft mit einem der größten chinesischen Druckdienstleister und der konsequente Ausbau der digitalen Produktpalette stärken nicht nur das operative Fundament, sondern positionieren Heidelberger Druckmaschinen in einem zukunftsträchtigen Segment – genau zu einer Zeit, in der die digitale Transformation der Druckindustrie gerade erst beginnt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
