Hon Hai profitiert massiv vom KI-Boom

Symbolbild KI
© Foto von Milad Fakurian auf Unsplash
Der Fertigungsriese Hon Hai (Foxconn) hat zum Jahresauftakt 2026 Rekordzahlen vorgelegt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Quartalsumsatz von 2,6 Billionen NT$ (ca. 82,6 Mrd. US-Dollar) verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal 2025 ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Getrieben wurde dieses Ergebnis maßgeblich durch den rasanten Ausbau globaler KI-Rechenzentren, in denen Hon Hai als zentraler Montagepartner für Nvidia-Server eine Schlüsselrolle einnimmt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 269,33 EUR +0,11 % Quotrix Düsseldorf
Amazon 198,55 EUR +2,74 % Lang & Schwarz
Meta Platforms (A) 563,55 EUR +1,55 % Baader Bank
Hon Hai Precision Industry 12,70 EUR +2,01 % Lang & Schwarz
Microsoft 404,00 EUR +0,10 % Lang & Schwarz
NVIDIA 159,65 EUR -0,22 % Lang & Schwarz

Rekordergebnisse durch KI-Hardware
Die starke Positionierung in der KI-Wertschöpfungskette ermöglichte es Hon Hai, den Gesamtumsatz für das Jahr 2025 erstmals über die Marke von 8 Billionen NT$ zu heben. Der Konzern festigt seine Rolle als unverzichtbares Glied für Hochleistungs-Infrastruktur und erweitert dafür konsequent seine Kapazitäten in den USA. Besonders die Standorte in Wisconsin und Texas werden massiv ausgebaut, um die steigende Nachfrage nach spezialisierten Server-Clustern direkt vor Ort bedienen zu können. Erst kürzlich wurde eine weitere Millionen-Investition für das Werk in Wisconsin bestätigt, die den Standort zum Herzstück der US-KI-Fertigung machen soll.

Investitionsschub der Tech-Giganten
Trotz anhaltender Diskussionen über eine mögliche KI-Blase bleibt die Investitionsbereitschaft im Sektor ungebrochen. Die großen Cloud-Anbieter wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta planen, ihre Investitionsausgaben im nächsten Jahr um weitere 34 % auf insgesamt rund 440 Milliarden US-Dollar zu steigern. Hon Hai profitiert unmittelbar von diesem Kapitalfluss, da die Nachfrage nach den für das Training komplexer KI-Modelle benötigten Servern weiterhin das Angebot übersteigt. CEO Jensen Huang von Nvidia befeuerte die Stimmung zusätzlich mit der Prognose, bis Ende 2026 kumulierte Umsätze von über einer halben Billion Dollar mit der neuen Chip-Generation zu erzielen.

iPhone 17 als stabilisierender Faktor
Neben dem boomenden KI-Geschäft erweist sich die Partnerschaft mit Apple weiterhin als verlässlicher Ertragspfeiler. Die im September eingeführten iPhone 17-Modelle haben sich sowohl in den USA als auch in China als absolute Verkaufsschlager etabliert. In China konnte Apple im Oktober sogar einen Absatzrekord mit einem Plus von 37 % verzeichnen, was Hon Hai ein zweistelliges Wachstum in der Sparte Consumer Electronics bescherte. Dieser Erfolg dient als wichtiger Puffer, um saisonale Schwankungen im klassischen Hardware-Markt effektiv auszugleichen und die Marktanteile gegenüber Konkurrenten wie Samsung zu festigen.

Fokus auf US-Expansion und Ausblick
Der Wandel vom reinen Auftragsfertiger zum spezialisierten KI-Powerhouse scheint für Hon Hai vollendet. Durch die vertikale Integration und die Fähigkeit, anspruchsvollste Qualitätsstandards für High-End-Server zu erfüllen, bleibt der Konzern ein strategischer Partner für Branchenführer wie Nvidia und Micron. Für das Geschäftsjahr 2026 positioniert sich Foxconn damit als einer der bestplatzierten Akteure, um vom anhaltenden Infrastruktur-Zyklus und einem starken Smartphone-Geschäft gleichzeitig zu profitieren.

Bn-Redaktion/js
