Hugo Boss nach Zahlen: Wird jetzt endlich die Trendwende eingeläutet?

10.03.2026, 11:49 Uhr

© Foto von Pixabay auf Pexels
Die Aktie des Modekonzerns reagierte zunächst positiv auf die am heutigen Dienstag (10. März) vorgelegten Zahlen für 2025. Seit geraumer Zeit ist die Hugo Boss-Aktie in einer Bodenbildung gefangen. Eine untere Trendwende wäre sehr willkommen. Doch reicht der durch die Zahlen zunächst entfachte Rückenwind aus, um die Aktie wieder nach oben zu führen?
Hugo Boss mit robusten Zahlen für 2025

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 4,270 Mrd. Euro, nach 4,307 Mrd. Euro in 2024. Das Minus beträgt entsprechend knapp -1 Prozent. Betrachtet man das Ganze auf währungsbereinigter Basis verzeichnete das Unternehmen jedoch ein leichtes Plus in Höhe von 2 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) gab der Modekonzern mit 391 Mio. Euro an – das ist ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die EBIT-Marke erhöhte sich entsprechend von 8,4 Prozent in 2024 auf 9,2 Prozent in 2025. Das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis belief sich in 2025 auf 249 Mio. Euro, nach 213 Mio. Euro in 2024. Dieser Anstieg konnte sich sehen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 3,09 Euro in 2024 auf nunmehr 3,61 Euro in 2025. 

Ausblick 2026

Hugo Boss rechnet für das laufende Jahr auf währungsbereinigter Basis mit einem Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis (EBIT) wird zwischen 300 Mio. Euro und 350 Mio. Euro und somit unterhalb des Niveaus aus 2025 erwartet. Das Konzernergebnis soll sich „weitgehend im Einklang mit dem EBIT“ entwickeln.Das macht die Aktie

Die Aktie des Modekonzerns (WKN: A1PHFF | ISIN: DE000A1PHFF7 | Ticker-Symbol: BOSS) befindet sich in einer langwierigen Bodenbildung. Seit dem markanten Hoch aus dem Sommer 2023, das die Aktie damals im Bereich von 75 Euro ausbildete, ging nicht mehr viel. Erst ein Jahr später – im Sommer 2024 – ließ der Abgabedruck nach und die Aktie trat in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese kann man als Versuch einer Bodenbildung interpretieren. Zuletzt verengte sich die Handelsspanne auf 34 Euro bis 38 Euro. Das sind auch die beiden aktuell dominierenden Kursbereiche, die es zu beachten gilt. Um das Thema untere Trendwende zu forcieren, muss Hugo Boss über die Widerstände 38 Euro und 40 Euro ausbrechen. Ein Rücksetzer unter die 34 Euro würde hingegen das Chartbild eintrüben und der Aktie gleichzeitig weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 30 Euro eröffnen.

Bn-Redaktion/mt
Schreib den ersten Kommentar!

