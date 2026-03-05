Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Anzeige
IBM Aktie unter Druck

Bedroht KI das COBOL-Geschäft? 05.03.2026, 18:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

IBM
© Symbolbild von Claudio Schwarz auf Unsplash
IBM befindet sich seit Ende Februar in einer angespannten Situation zwischen technologischer Disruption und operativer Stärke. Während Sorgen über mögliche KI-Angriffe auf ein zentrales Geschäftsfeld des Konzerns den Aktienkurs belasteten, präsentierte das Unternehmen gleichzeitig neue Erkenntnisse zur globalen Cyberbedrohungslage und meldete einen frischen Auftrag aus dem öffentlichen Sektor. Für den Markt stellt sich damit die Frage, ob die aktuellen Entwicklungen das Vertrauen der Anleger stabilisieren können.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
IBM 222,53 EUR +3,57 % Lang & Schwarz

KI-Debatte um COBOL trifft den Konzern an empfindlicher Stelle

Auslöser der jüngsten Kursreaktion war eine Aussage des KI-Unternehmens Anthropic. Das Tool „Claude Code“ soll dabei helfen können, alte COBOL-Systeme zu modernisieren. Genau in diesem Bereich ist IBM seit vielen Jahren stark positioniert, da zahlreiche große Unternehmen und Behörden weiterhin auf Mainframe- und COBOL-Infrastrukturen setzen. IBM verdient sowohl am Betrieb dieser Systeme als auch an deren Modernisierung.

Die Marktreaktion fiel entsprechend deutlich aus, da Investoren befürchteten, dass KI-Tools künftig einen Teil dieser Aufgaben automatisieren könnten. In der Diskussion ging allerdings ein wichtiger Punkt unter: IBM selbst arbeitet bereits seit längerem an ähnlichen Lösungen. Schon vor rund drei Jahren beschrieb der Konzern Ansätze, mit denen sich COBOL-Code mithilfe künstlicher Intelligenz in modernere Programmiersprachen wie Java übertragen lässt.

Dazu gehört auch das eigene Produkt „watsonx Code Assistant for Z“. Dieses Werkzeug unterstützt Entwickler dabei, bestehende Anwendungen zu analysieren, Code zu transformieren und gegebenenfalls von klassischen Mainframe-Umgebungen auf Plattformen wie Linux oder Windows zu migrieren. Die zentrale Frage für den Markt lautet deshalb weniger, ob KI diese Modernisierung beschleunigt, sondern vielmehr, welcher Anbieter den größten Anteil an dieser Transformation verdient.

Cybersecurity-Report warnt vor KI-beschleunigten Angriffen

Parallel zur Diskussion um das Mainframe-Geschäft veröffentlichte IBM seinen „X-Force Threat Intelligence Index 2026“. Der Bericht zeichnet ein Bild einer zunehmend dynamischen Bedrohungslage, in der Angreifer verstärkt auf einfache Schwachstellen setzen und KI-Tools einsetzen, um diese schneller zu identifizieren.

Laut IBM beobachtete X-Force einen Anstieg um 44 Prozent bei Angriffen, die mit der Ausnutzung öffentlich erreichbarer Anwendungen begannen. Häufig lagen die Ursachen in fehlenden Authentifizierungskontrollen oder unzureichend abgesicherten Schnittstellen. Gleichzeitig nahmen Aktivitäten von Ransomware- und Erpressungsgruppen um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während die öffentlich gemeldeten Opferzahlen um rund 12 Prozent stiegen.

Insgesamt war die Ausnutzung von Sicherheitslücken bei etwa 40 Prozent der im Jahr 2025 beobachteten Vorfälle der wichtigste Angriffsvektor. Besonders aufmerksam macht der Bericht auch auf Infostealer-Malware. Diese führte im Jahr 2025 zur Offenlegung von über 300.000 Zugangsdaten zu ChatGPT-Konten. IBM weist darauf hin, dass kompromittierte Chatbot-Zugänge nicht nur Zugriff auf Daten ermöglichen können, sondern auch manipulierte Antworten oder bösartige Prompts einschleusen könnten.

Mit diesen Ergebnissen unterstreicht IBM seine Positionierung im Bereich Unternehmens- und Sicherheitssoftware, einem Marktsegment, das angesichts wachsender Cyberrisiken strukturell an Bedeutung gewinnt.

Regierungsauftrag und solide Geschäftszahlen als Fundament

Zusätzliche operative Impulse liefert ein neuer Auftrag aus dem US-Behördenumfeld. IBM erhielt einen Rahmenvertrag mit einem Gesamtvolumen von 112 Millionen US-Dollar über eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Für die Defense Commissary Agency soll der Konzern weltweit Preisdisplay-Systeme modernisieren. Vorgesehen sind Upgrades an 177 Standorten in den USA sowie Neuinstallationen an 58 internationalen Standorten in zwölf Ländern. Das Projekt umfasst neben der Hardware auch Wartung, Softwarelizenzen, Sicherheitsmaßnahmen, Schulungen und laufenden Support.

Operativ befindet sich IBM zuletzt in einer vergleichsweise stabilen Phase. Im vierten Quartal meldete der Konzern ein Umsatzwachstum von 9 Prozent und damit das stärkste Wachstumstempo seit mehr als drei Jahren. Besonders dynamisch entwickelte sich das Softwaregeschäft mit einem Plus von 11 Prozent, während die Infrastruktursparte um 17 Prozent zulegte. Der Umsatz mit IBM-Z-Systemen stieg sogar um 61 Prozent.

Auch beim Cashflow zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Der Free Cashflow erreichte im Jahr 2025 rund 14,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 Prozent entspricht und zugleich den höchsten Wert seit mehr als zehn Jahren darstellt. Für das Jahr 2026 stellt das Management ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von über fünf Prozent in Aussicht. Im Softwaresegment werden etwa 10 Prozent Wachstum erwartet, während der Free Cashflow auf rund 15,7 Milliarden US-Dollar steigen soll.

Trotz dieser operativen Zahlen spiegelt der Aktienkurs die Unsicherheit rund um die KI-Diskussion wider. Mit 214,30 Euro notiert die Aktie deutlich unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt. Zwar kam es zuletzt zu einer leichten Erholung, dennoch bleibt die Entwicklung der vergangenen 30 Tage klar negativ. Im Mittelpunkt der kommenden Wochen steht daher die Frage, ob IBM die Diskussion rund um COBOL und KI drehen kann und sich als zentraler Anbieter für die Modernisierung komplexer IT-Landschaften positioniert. Gleichzeitig könnten die steigende Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen sowie zusätzliche Impulse aus dem Behörden- und Verteidigungssektor eine wichtige Rolle für die weitere Wahrnehmung des Konzerns spielen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ7KKF
Ask: 1,87
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VD9UJD
Ask: 5,40
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ7KKF VD9UJD. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
2 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
3 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
5 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BYD enthüllt neue Batterie: 1.000 km Reichweite!

18:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Starlink-Plan begeistert Anleger

17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjahr bei Renk: Rüstungskonzern meldet Rekordzahlen – Aktie …

17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fokus auf Health-Tech: Amazon präsentiert KI-Lösung für das …

17:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom jagt 100-Milliarden-Umsatz-Marke: Chip-Riese setzt auf Mega…

16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom unter Druck: Nvidia reagiert auf geopolitische Spannungen…

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Machtverschiebung im Tesla-Werk sorgt für neue Diskussionen ü…

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex – Aktie geht die Luft aus: Ist der Zauber der Zahlen …

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer