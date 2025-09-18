Imposantes Comeback nimmt seinen Lauf: ASML baut Momentum auf. Die nächsten Kursziele

Massives Explorationspotenzial:
Das ist der Traum eines jeden Rohstoff - Investors!
© Foto von Vishnu Mohanan auf Unsplash
War der knackige Kursrücksetzer nach den Zahlen für das 2 Quartal 2025 die letzte Gelegenheit, noch einmal vergleichsweise günstig in die Aktie des niederländischen Tech-Konzerns einzusteigen? Das veritable Aufwärtsmomentum der Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML lässt es vermuten. Der Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch lässt die Aktie bereits wieder von vergangenen Zeiten „träumen“; als sie vierstellig notierte.
ASML – Aktie baut Momentum auf. Die nächsten Kursziele 

ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) gehört in diesen Tagen zu den gesuchten Tech-Werten; zumindest aus europäischer Sicht. Die Q2-Daten-Veröffentlichung mit dem anschließenden Kursdebakel ist längst vergessen. Der damalige Rücksetzer auf 600 Euro legte gleichzeitig den Grundstein für das spektakuläre Comeback der Aktie. 

Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen.

ASML Holding

Im Juli des vergangenen Jahres notierte die Aktie oberhalb von 1.000 Euro. Danach setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die sich zwischenzeitlich zu einer knackigen Korrektur auswuchsen. Im April dieses Jahres drohte ASML angesichts der damaligen US-Zoll-Turbulenzen gar unter die Marke von 500 Euro zu fallen. 

Die Kursentwicklung der letzten Wochen und Monate lässt sich in das Korsett einer großen Untertassenformation (orange dargestellt) pressen. Damit könnte es über kurz oder lang zum Test der 1.000 Euro kommen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. 
Kürzlich machte ASML von sich reden, als der Konzern 1,3 Mrd. Euro in das französische KI-Unternehmen Mistral investierte. 

Zusammengefasst

Die Zeichen stehen auf Fortsetzung der Erholung. Die 1.000 Euro zeichnen sich als potenzielles Bewegungsziel am Horizont ab. Vorab gilt es jedoch, noch einige Widerstände aus dem Weg zu räumen. Insbesondere die Kursbereiche um 800 Euro und um 900 Euro stellen sich als vermeintliche Herausforderungen dar. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer spätestens im Bereich von 700 Euro ein Ende finden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ für ASML. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 750 Euro. Deutlich optimistischer ist man unverändert im Hause JPMorgan. Dort lautet das Votum für die ASML-Aktie „overweight“ und das Kursziel 822 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bewerten ASML mit „equal weight“ bei einem Kursziel von 680 Euro.

Bn-Redaktion/mt
