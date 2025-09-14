Anzeige
Infineon setzt auf KI- und Mobilitätsboom – reicht das für einen Kursaufschwung?

Infineon-Aktie: Mit 12‑kW‑PSU und GaN‑Kooperation – Jetzt der Ausbruch? 14.09.2025, 16:27 Uhr

Infineon setzt auf KI- und Mobilitätsboom – reicht das für einen Kursaufschwung?
© Symbolbild von Infineon
Infineon präsentiert ein neues Referenzdesign für 12‑Kilowatt‑Netzteile (PSU) speziell für KI‑Rechenzentren – mehr Effizienz, mehr Leistung. Parallel wurde eine strategische Kooperation mit Lingji Innovation geschlossen, um GaN‑Wechselrichter für E‑Scooter und leichte Elektrofahrzeuge zu entwickeln.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 31,87 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Taiwan Semiconductor Manufacturing 220,75 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Texas Instruments 155,68 EUR +0,01 % Lang & Schwarz
Wolfspeed 1,973 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Neues 12 Kilowatt Netzteil zielt auf KI Infrastruktur

Infineon hat ein innovatives Referenzdesign für ein 12 Kilowatt Netzteil vorgestellt, das gezielt für KI Rechenzentren entwickelt wurde. Dabei kombiniert das Design verschiedene Halbleitertechnologien, darunter Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Diese technische Kombination soll eine besonders hohe Leistungsdichte und Effizienz ermöglichen, um den steigenden Energiebedarf von KI Systemen besser bedienen zu können. Mit dieser Entwicklung will sich Infineon als zentraler Technologielieferant für den wachsenden KI Markt positionieren.

Kooperation mit Lingji soll Mobilitätswende vorantreiben

Parallel dazu verkündete Infineon eine Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Lingji Innovation, einer Tochtergesellschaft von Ninebot. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Wechselrichtern auf Galliumnitrid Basis für leichte Elektrofahrzeuge wie E Scooter. Die eingesetzten Bauteile der CoolGaN G5 Serie sollen mit intelligenten Steueralgorithmen kombiniert werden, um die Leistung zu steigern und das Gewicht zu reduzieren. Damit adressiert Infineon einen weltweiten Zukunftsmarkt mit enormem Wachstumspotenzial, insbesondere in Asien.

Wachstumsmärkte treffen auf zurückhaltende Kursreaktion

Trotz dieser zukunftsweisenden Meldungen bleibt die Infineon Aktie im bisherigen Jahresverlauf auffallend bewegungslos. Der Börsenkurs zeigt bislang kaum Reaktion auf die strategischen Initiativen. Marktbeobachter vermuten, dass die Erwartungen vieler Investoren bereits im Kurs eingepreist sind oder konkrete Umsetzungen erst abgewartet werden. Auch Fragen zur Skalierbarkeit der Technologien und zur globalen Markterschließung könnten bremsend wirken.

Technologiewettlauf mit starker Konkurrenz

Im Segment der Leistungshalbleiter und breitbandigen Materialien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid sieht sich Infineon starker internationaler Konkurrenz gegenüber. Unternehmen wie Texas Instruments, ON Semiconductor oder Wolfspeed investieren ebenfalls massiv in vergleichbare Technologien. Besonders im Bereich der Stromversorgung für Rechenzentren sowie bei leichten E Fahrzeugen wird der Wettbewerb um Effizienz und Zuverlässigkeit immer intensiver.

Ausblick mit Fragezeichen

Sollten die neuen Entwicklungen von der Theorie in die Praxis übergehen und konkrete Aufträge oder Serienproduktionen folgen, könnte sich dies mittelfristig auch im Aktienkurs widerspiegeln. Der Markt schaut nun genau hin, ob Infineon die technologische Führungsrolle in den neuen Segmenten behaupten kann. Wird aus technologischem Potenzial bald ein greifbarer Markterfolg oder bleibt die Infineon Aktie in Wartestellung?

Bn-Redaktion/jh
