10.10.2025, 12:26 Uhr

Der Chip-Gigant Intel erlebt dank massiver externer Investitionen und politischer Unterstützung einen dramatischen Aufschwung. Seit das Weiße Haus eine Beteiligung signalisierte, ist die Aktie stark gestiegen. Investitionen von Nvidia in Milliardenhöhe, die Gespräche mit Apple und die Ankündigung einer neuen Chip-Technologie signalisieren eine Wende für den angeschlagenen Konzern.
Investoren-Welle nach Washingtons Signal
Die Entscheidung der US-Regierung, eine Beteiligung an Intel zu übernehmen, löste eine Welle von positiven Nachrichten aus. Kurz darauf folgten Milliarden-Investitionen von Softbank und vom Hauptkonkurrenten Nvidia, der gleichzeitig eine Partnerschaft für den Bau von Chips einging. Der Aktienkurs von Intel stieg in der Folge um mehr als 50 Prozent.

Technologischer Neustart mit 18A
Intel hat zudem die Produktionsreife seiner nächsten Chip-Generation, bekannt als 18A, angekündigt. Diese Technologie soll Vorteile bieten, die Konkurrenten derzeit nicht matchen können. Die Ankündigung markiert eine wichtige Rückkehr, nachdem Intel zuvor gezwungen war, Teile der Produktion an TSMC auszulagern. Die 18A-Chips sollen die Glaubwürdigkeit der Fertigungssparte wiederherstellen.

Die Probe aufs Exempel
Trotz der guten Nachrichten ist der Erfolg des Turnarounds noch nicht gesichert. Der entscheidende Schritt ist die Kundengewinnung. Intel muss Chip-Giganten wie Nvidia und Apple davon überzeugen, ihre Chips in den neuen Fabriken fertigen zu lassen. Bisher herrscht bei diesen Großkunden Skepsis, die auf Qualitätsprobleme und Intels gleichzeitige Rolle als Wettbewerber zurückzuführen ist.

Politik als Vertriebsvorteil
Die enge Anbindung an das Weiße Haus bietet Intel einen strategischen Vorteil. Unternehmen, die mit der Trump-Administration in gutem Licht stehen wollen, könnten Aufträge an Intel vergeben, um die "Made in America"-Ziele zu unterstützen. Dennoch betonen Analysten: Was Intel am dringendsten braucht, sind nicht nur Investoren, sondern zahlungskräftige, langfristige Kunden.

Stimmung in der Community
Die Diskussion in der Börsennews-Community ist von einem fundamentalen Widerspruch geprägt: Trotz des Optimismus durch neue Chip-Technologien sehen viele Nutzer eine gefährliche Diskrepanz zwischen dem Aktienkurs und den makroökonomischen Realitäten. Entsprechend bereiten sich einige auf einen "großen NASDAQ-Rücksetzer" vor, während andere glauben, dass die politische Unterstützung der Trump-Administration die Börsen vor einem Crash bewahren wird. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
